Il Crotone continua a costruire la rosa in vista della nuova stagione e piazza il primo colpo ufficiale in difesa. Il club pitagorico ha annunciato l’ingaggio di Gregorio Josè Tanco Simmermacher, difensore argentino classe 1999, che ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2028.

Nato a Pilar, in Argentina, Tanco è cresciuto nel settore giovanile del Banfield, società con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Nel percorso italiano il nuovo centrale rossoblù ha vestito le maglie di Spezia, Legnago e, nell’ultima stagione, Lecco, maturando esperienza nei campionati nazionali.

L’operazione conferma la volontà del Crotone di puntare su giocatori già abituati al calcio italiano, inserendo in organico un elemento con caratteristiche fisiche e tecniche utili per il reparto arretrato. Dopo l’annuncio ufficiale, la società continua a lavorare sul completamento della squadra.

Mercato Crotone, attesa per Spadoni e Capristo: due giovani pronti alla firma

Il mercato del Crotone non si ferma all’arrivo di Tanco. Nelle prossime ore potrebbero arrivare altre due ufficialità per il club calabrese, entrambe legate alla formula del prestito.

Sempre più vicino il passaggio in rossoblù di Arthur Spadoni, difensore classe 2007 attualmente sotto contratto con l’Avellino. Il giovane calciatore ha vestito la maglia della Primavera irpina e dovrebbe trasferirsi in Calabria per affrontare una stagione da protagonista e completare il proprio percorso di crescita.

Atteso anche l’arrivo di Francesco Capristo, centrocampista classe 2006 della Juventus Next Gen. Il giocatore ha costruito gran parte della propria esperienza nelle giovanili bianconere, collezionando 61 presenze con la Juventus Under 20, condite da 5 reti e 9 assist. Un profilo giovane ma già abituato a contesti competitivi.

Crotone, la visita di Julio Cruz e il possibile interesse per Juan Manuel Cruz

Nelle ultime ore a Crotone è stata registrata anche una presenza che ha acceso la curiosità degli ambienti calcistici. Sui social è comparsa una fotografia che ritrae Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell’Inter e della nazionale argentina, insieme al figlio Juan Manuel Cruz, anche lui calciatore, in compagnia di un noto ristoratore della città.

Un semplice soggiorno in Calabria o un possibile indizio di mercato? Al momento non ci sono conferme su una trattativa, ma il nome di Juan Manuel Cruz potrebbe rappresentare una pista da seguire. L’attaccante, dopo l’esperienza con l’Hellas Verona, aveva giocato in prestito al Cosenza nella stagione della retrocessione dei rossoblù dalla Serie B alla Serie C, senza però riuscire a lasciare un segno importante.