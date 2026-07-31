L'estate del calcio italiano non si gioca soltanto sul calciomercato. A tenere banco ci sono anche le campagne abbonamenti, con migliaia di tifosi che stanno già rispondendo presente in vista della stagione 2026-27. L'aggiornamento del 31 luglio conferma un dato evidente: la passione è già altissima, anche se il quadro è ancora tutt'altro che definitivo.

Va infatti sottolineato che molti club non hanno ancora aperto la propria campagna abbonamenti, mentre altri lo hanno fatto soltanto da pochi giorni. Nelle prossime settimane la classifica è quindi destinata a cambiare sensibilmente.

Tra le società che devono ancora partire c'è anche il Lecce, pronto ad avviare la propria campagna nei prossimi giorni e destinato, come ogni anno, a ritagliarsi uno spazio importante nella graduatoria.

Davanti a tutti c'è la Roma, che ha già raggiunto quota 40.000 abbonati facendo registrare il sold out. Ma la speciale classifica è in attesa dei numeri di altre big come Milan e Inter. Quelli della Roma restano numeri impressionanti anche per il Bologna, che supera i 20.500, e per la Juventus, ormai vicina alla soglia dei 20.000. Continua a crescere anche il Genoa, mentre l'Atalanta ha già esaurito tutti gli abbonamenti disponibili fermandosi a 15.200.

Molto bene anche Parma, Fiorentina e Cagliari, tutte oltre gli undicimila abbonamenti, a conferma di un entusiasmo che coinvolge gran parte della Serie A.

Sorprende anche la risposta delle piazze di Serie B. Palermo, Sampdoria e Hellas Verona hanno già raggiunto quota 10.000, mentre Ascoli, Vicenza e Avellino continuano a registrare numeri importanti. Ottimi segnali anche per Cesena, Pisa, Padova, Modena, Arezzo, Mantova, Benevento ed Empoli.

Salernitana, Foggia, Brescia: che entusiasmo in Serie C

Grande entusiasmo anche in Serie C, dove alcune piazze continuano a dimostrare un legame fortissimo con la propria squadra. La Salernitana è già arrivata a 6.000 tessere, seguita dal Foggia, dall'Union Brescia e dallo Spezia, mentre anche Sambenedettese, Catania, Perugia, Campobasso, Ravenna, Savoia, Cerignola, Novara, Pescara, Lecco, Casarano, Grosseto, Casertana e Pro Vercelli hanno già iniziato a muovere i primi passi.

Naturalmente bisogna leggere questi dati con il giusto equilibrio. Le campagne sono partite in date diverse, alcune società hanno già attraversato la fase di prelazione, altre devono ancora aprire la vendita libera e, come detto, diversi club devono ancora partire completamente. Per questo motivo la graduatoria delle prossime settimane potrebbe cambiare in maniera anche significativa.

Una cosa però appare già chiara: la voglia di tornare allo stadio è fortissima, dalla Serie A fino alla Serie C. E con l'avvio delle campagne di club importanti, tra cui il Lecce impegnato nel caso Banda in questi giorni, la classifica è destinata ad aggiornarsi ancora molto presto.

Classifica aggiornata al 31 luglio