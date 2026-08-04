Il Crotone accelera sul mercato e nella giornata del 4 agosto piazza un doppio movimento in entrata. La società rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Francesco Crapisto, centrocampista classe 2006, acquisito a titolo temporaneo dalla Juventus Football Club fino al 30 giugno 2027.

Un’operazione che conferma la strategia del club pitagorico, orientata alla valorizzazione di giovani talenti già abituati a confrontarsi con ambienti professionistici. Crapisto è cresciuto nel settore giovanile bianconero e nella prima parte della scorsa stagione ha vestito la maglia della Juventus Next Gen, prima del trasferimento in prestito in Spagna al Conquense durante il mercato invernale.

Il nuovo centrocampista del Crotone vanta anche una significativa esperienza con le selezioni giovanili italiane: sono 21 le presenze complessive con le Nazionali dall’Under 16 all’Under 19. Un percorso che ha convinto la società calabrese a puntare sulle sue qualità tecniche e sulla sua prospettiva di crescita.

Crotone mercato, arriva anche Gregorio Tanco: rinforzo per la difesa rossoblù

Dopo Crapisto, il Crotone ha completato anche l’operazione per il reparto difensivo con l’arrivo di Gregorio Josè Tanco Simmermacher. Il centrale argentino, nato a Pilar il 18 ottobre 1999, ha firmato un contratto con gli squali fino al 30 giugno 2028.

Tanco rappresenta un profilo diverso rispetto al giovane centrocampista bianconero: il difensore porta infatti esperienza maturata nei campionati italiani.

Cresciuto nelle giovanili del Banfield, club con cui ha esordito tra i professionisti, in Italia ha indossato le maglie di Spezia, Legnago e, nell’ultima stagione, Lecco.

L’arrivo del difensore argentino permette al Crotone di aggiungere fisicità e conoscenza del campionato al reparto arretrato. Due operazioni ravvicinate che testimoniano il lavoro della dirigenza per costruire una rosa competitiva in vista della nuova stagione.

Crotone, avvistato Juan Manuel Cruz in città: suggestione o possibile trattativa?

Parallelamente agli annunci ufficiali, nelle ultime ore è emerso un altro possibile scenario di mercato. A Crotone è stato infatti avvistato Juan Manuel Cruz, attaccante argentino, insieme al padre Julio Ricardo Cruz, ex bomber dell’Inter e protagonista del calcio internazionale.

La presenza dei due in città ha immediatamente alimentato le indiscrezioni, anche se al momento non ci sono conferme su una possibile trattativa con il club pitagorico. Potrebbe trattarsi semplicemente di una visita privata, ma il nome di Cruz resta comunque sotto osservazione.

L’attaccante classe 1999 ha già avuto un’esperienza in Calabria con la maglia del Cosenza, dove arrivò in prestito dall’Hellas Verona nella stagione culminata con la retrocessione dei rossoblù dalla Serie B alla Serie C. Un’avventura caratterizzata da poche presenze e senza particolari soddisfazioni.