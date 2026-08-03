La campagna abbonamenti continua a regalare indicazioni molto interessanti in vista della nuova stagione. Tra entusiasmo, piazze storiche e tifoserie sempre più coinvolte, emerge un quadro che conferma quanto la passione per il calcio italiano resti fortissima, dalla Serie A fino alla Serie C.

A guidare la graduatoria è la Roma, che ha già esaurito tutte le tessere disponibili, confermando ancora una volta il legame straordinario tra il club giallorosso e i propri sostenitori. Alle sue spalle si fanno notare anche Bologna e Juventus, mentre il Genoa si conferma tra le realtà più calde del panorama nazionale.

Ottimi segnali anche per Napoli, Atalanta, anch'essa già sold out, e Parma. Primo dato abbonamenti anche per Lecce, la cui campagna abbonamenti è partita da poche ore.

La serie B risponde con ottimi numeri

La Serie B risponde con numeri di assoluto rilievo. Sampdoria, Palermo, Hellas Verona, Ascoli, Vicenza, Avellino, Pisa e Cesena dimostrano come il campionato cadetto continui ad attirare un seguito enorme, con piazze che non hanno mai smesso di vivere il calcio con grande intensità.

Anche la Serie C offre spunti significativi. Salernitana, Spezia, Foggia, Union Brescia, Sambenedettese, Catania e Barletta guidano una categoria nella quale il legame con il territorio rappresenta ancora un elemento fondamentale.

Non mancano inoltre realtà emergenti che stanno registrando una crescita costante, segnale di un entusiasmo destinato ad aumentare con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione.

Va ricordato che le campagne abbonamenti non sono tutte nelle stesse fasi: alcuni club hanno iniziato da tempo, altri sono partiti soltanto nelle ultime settimane e diverse società devono ancora entrare nel vivo della vendita. Per questo motivo la classifica è in continua evoluzione e potrà cambiare sensibilmente nei prossimi aggiornamenti.

Classifica abbonamenti aggiornata al 3 agosto