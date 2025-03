L'ex calciatore Lele Adani ha parlato ai microfoni di Viva el futbol del recente esonero dalla Juventus di Thiago Motta, definendo alcune scelte e comportamenti della dirigenza bianconera da dilettanti. Adani ha poi sottolineato come l'italo brasiliano abbia lasciato la squadra ad un solo punto dall'obiettivo del club, ovvero la qualificazione alla Champions League.

Juventus, Adani duro: 'Con Motta si sono attuati dei comportamenti dirigenziali da dilettanti'

"Il progetto Motta dopo 8 mesi è stato totalmente sconfessato. Rimando comunque basito nei confronti di chi dovrebbe avere un DNA ed una storia antica ed invece in questo caso ha attuato delle scelte dirigenziali da dilettanti" cosi Lele Adani ha commentato il recente esonero del tecnico italo brasiliano dalla Juventus.

L'ex calciatore ai microfoni di Viva el Futbol ha aggiunto: "Tudor, a cui auguro buona fortuna, è stato preso per portare la Juventus in Champions League ma se quella è l'aspirazione allora bisogna dire che Motta è stato esonerato lasciando la squadra ad un solo punto dal quarto posto. Quindi Thiago era in linea con l'obiettivo della società piemontese, almeno parlando del campionato. L'italo brasiliano poi è sicuramente mancato in altre cose, perché non è riuscito ad imporre la sua idea e diventare credibile agli occhi dei calciatori, ha cambiato spesso il proprio percorso e non è stato continuo. Allo stesso modo va anche detto che Motta non ha avuto tempo per lavorare, perché 8 mesi non sono paragonabili ai 3 anni della precedente gestione tecnica.

L'ex calciatore ha proseguito: "Avrebbe dovuto cercare di guadagnare più tempo ma cose si ottiene questo? Con il merito, cosa che lui evidentemente non ha conquistato sul campo. Ci sono anche altre letture da poter analizzare su Motta, come quella delle rotazioni della fascia da capitano ma secondo passano in secondo piano.

Perché quando tu affidi una squadra giovane ad un allenatore del genere, secondo me devi cercare di sostenerlo sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Adani ha infine concluso: "Ovviamente anche Motta avrebbe potuto conquistare in maniera più furba la fiducia della società, anche se non so quanto sarebbe davvero servito.

Perché abbiamo sentito Giuntoli confermarlo pubblicamente nel post Firenze ma da quello che filtra praticamente 3 giorni dopo avevano già un altro nome in mano. Comunque sono convinto che la Juventus avrebbe dovuto proteggere maggiormente un progetto che sarebbe dovuto essere triennale".

Juve, i tifosi commentano le parole di Adani: 'Ora si stanno allargando le responsabilità alla società'

Le parole di Adani hanno acceso la discussione sul web: "Per Adani Allegri aveva tutti nazionali e doveva fare triplete durante ognuno degli otto anni trascorsi alla Juve, mentre Motta aveva bisogno di tempo nonostante mettesse tutti fuori ruolo". Un altro poi aggiunge: "Sulla Juventus sta andando esattamente come mi aspettavo, non sono per niente stupito. Ora si allargano le responsabilità alla società e alla dirigenza".