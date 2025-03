Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano è tornato a parlare su Youtube di un argomento sempre molto caldo tra i tifosi della Juventus, vale a dire la cessione di Dean Huijsen. Secondo Momblano, la vendita prematura del difensore spagnolo spiegherebbe la situazione complicata che starebbe vivendo da mesi il club piemontese.

Juventus, Momblano: 'La cessione di Huijsen è il caso simbolo di quello che sta accadendo in questi mesi nel club'

Il giornalista Luca Momblano ha registrato un video sul canale Youtube di Juventibus analizzando il momento che sta attraversando la Juve: "Uno dei casi simbolo di quello che sta accadendo in questi mesi strampalati, incredibili e terminati con l'esonero di Thiago Motta nel club bianconero è Dean Huijsen.

Il difensore sappiamo aver esordito con la nazionale maggiore spagnola, un evento che evidentemente ha fatto male alla tifoseria bianconera dentro la quale si è scatenata una sorta di isteria generale. Ormai dobbiamo trovare il colpevole a tutti i costi, e puntare il dito su tutto ciò che non va, perché ovviamente viviamo un mondo così, fatto di social che amplificano tutto".

Momblano ha proseguito: "Huijsen è la trattativa più clamorosa di quelle attuate per i giovani venduti, sia per le qualità del ragazzo sia per le cifre. È una carta che oggi tutti rinfacciano a Giuntoli o a Thiago Motta. Io dal canto mio non posso biasimare chi si arrabbia sul web per Dean Huijsen. Perché per tutti all'interno del club fino a 5 mesi prima della sua cessione, il difensore spagnolo era il futuro della Juventus".

Il giornalista ha concluso dicendo: "L'immagine di un club che non funziona passa anche attraverso operazioni dove perdi i giocatori a poco o nulla. Perché se tu vendi Dean Huijsen al Bournemouth per circa 15 milioni tu sei convinto che il giocatore in questione non arriverà".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Avevamo un patrimonio con la Next gen depauperato con uno scempio'

L'argomento toccato da Momblano ha scatenato la discussione tra i suoi followers: "Avevamo un patrimonio creato negli ultimi 3/4 anni dalla Next gen e composto da gente come Soulè, Huijsen, Fagioli, Miretti, Kean, Dragusin, De Winter, Nicolussi Caviglia, Rovella, e abbiamo distrutto tutto nel giro di 2 anni, per cosa?

Per comprare Nico Gonzalez, Koopmeiners, Douglas Luiz e Kelly. Che scempio" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Fa ancora più rabbia e male vedere poi arrivare Kelly, pagato ben più di quanto incassato per Hujisen, uno di quelli inseriti nell'ignobile lista nera di Motta e avallata da Giuntoli. Due fenomeni, speriamo di liberarci presto anche di quello rimasto".