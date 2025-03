Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Capuano ha sottolineato sul proprio account X come Antonio Conte solo un anno fa sarebbe tornato alla Juventus di corsa se solo lo avessero contattato. Lo stesso Capuano ha poi detto la propria sul neo allenatore bianconero Igor Tudor e su chi in casa Juve avrebbe deciso l'esonero di Thiago Motta.

Capuano: 'Conte attendeva solo una chiamata da Torino per tornare di corsa alla Continassa'

Il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X e commentando le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus intenzionata a puntare Antonio Conte del Napoli nella prossima estate ha sottolineato: "Conte un anno fa era a disposizione e attendeva solo una telefonata per correre a Torino.

Mai arrivata. Farne adesso che è sotto contratto al Napoli l’obiettivo dichiarato attraverso i giornali, significa mancare di rispetto a Napoli, alla sua corsa scudetto e ai propri datori di lavoro. Se lo volevi portare alla Juventus, lo facevi nel 2024 senza imbarcare la tua società in una trattativa difficilissima".

Capuano, riferendosi poi all'attuale traghettatore che il club bianconero ha scelto per concludere la stagione in corso ha aggiunto: "Tudor, un martello per far correre la Juventus. Il nuovo allenatore ha colpito anche per la disponibilità di correre in soccorso della Vecchia Signora e ha ricevuto l'appoggio dei tifosi. Ora ha nove partite per agguantare la Champions League e una possibile conferma".

Il giornalista ha infine dedicato un terzo commento sulla Juventus, specificando i mandanti del recentissimo licenziamento di Thiago Motta: "Per l'esonero dell'italo brasiliano è scesa in campo direttamente la proprietà, chiudendo dopo nove mesi un progetto costato 252 milioni sul mercato. Giuntoli ha eseguito le direttive arrivate dall'alto, per la Juventus è solo l'ottavo esonero nella storia".

Juventus, i tifosi rispondono a Capuano: 'Se lo richiamano Conte tornerebbe a Torino a piedi'

Le parole di Capuano, specie quelle su Conte, hanno acceso la discussione tra i followers del giornalista: "Giuntoli non voleva Conte. Adesso Giuntoli ha palesemente meno potere. Conte è ancora arrabbiato per il mercato di gennaio dove gli hanno sostituito Kvaratskhelia con Okafor.

In più Conte è al Napoli per palese ripiego. la Juve non lo ha chiamato l’anno scorso. Il Milan non voleva spendere un centesimo sul mercato. L’Inter era già a posto, cosi come l’Atalanta. Se la Juve lo chiama, lui fa Napoli-Torino a piedi, passando pure per Lecce a salutare i parenti", scrive sicuro un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "La Juventus non farà nessuna trattativa, sarà Antonio Conte ad andare via, anche se vince il campionato perché è uno ambizioso e lo sempre stato. Detto questo c'è anche il Milan e altri club che lo vogliono".