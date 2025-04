Secondo il giornalista Nick Semeraro la Juventus avrebbe buttato due punti nella trasferta dell'Olimpico contro una Roma priva dei suoi migliori giocatori e questo sarebbe accaduto per la differenza di spessore dei due allenatori dei rispettivi club. Per il giornalista Fabio Ravezzani inoltre, i bianconeri avrebbero speso troppe energie nel primo tempo, pagando dazio nella ripresa.

Juventus, Nick Semeraro: 'Ranieri ha incartato Tudor, due punti persi con una Roma senza tanti titolari'

La gara fra Roma e Juventus, finita in pareggio per 1 a 1 ha generato tantissime opinioni sul web tra cui emerge quella di Nick Semeraro, giornalista sportivo che dando la sua lettura della partita dice su X: "Due punti persi contro una Roma senza Dybala, Saelemakers e Pellegrini.

La decidono i cambi: Ranieri incarta il croato. Due squadre equilibrate, due allenatori di spessore completamente diverso".

Una visione che va piuttosto controcorrente rispetto alla media dei tifosi bianconeri, che in Tudor attualmente vedono l'allenatore che sta risollevando la squadra dopo gli 8 mesi piuttosto complicati gestiti da Motta. Non a caso tantissimi supporter bianconeri hanno risposto per le rime al giornalista: "Io non direi due punti persi e nemmeno il paragone con i rispettivi allenatori mi piace. Tudor è alla seconda partita con noi, e i miracoli non si possono fare , noi non dovevamo essere li in classifica a dire il vero , ma sono certa che centreremo l'obiettivo" scrive una tifosa su X.

Un altro poi sottolinea: "Non so se hai presente che la Juve fino a 10 giorni fa veniva da 7 gol presi e zero fatti in due gare e non riusciva a fare 3 passaggi di fila giusti. Ora pretendi 8 vittorie di fila? Quello che vediamo da due partite é già grasso che cola".

Juve, Ravezzani: 'La Juventus è partita troppo forte e alla fine si è spenta non riuscendo più a rispondere alla Roma'

Della gara dell'Olimpico ha scritto su X anche il giornalista Fabio Ravezzani: "La Juve parte troppo forte, troppa foga, troppa voglia di dimostrare tutto e subito. Alla fine si spegne e non riesce più a rispondere all’1-1.

L’unico che nel finale poteva dare la scossa, Conceicao, resta incomprensibilmente in panchina".

Anche in questo caso tantissimi tifosi hanno risposto al giornalista: "In realtà la Juve, a parte l’abbaglio iniziale del primo tempo, ha dato l’impressione di volerla vincere di più dell’avversario e già questo è un segnale rispetto ai mesi precedenti" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Mi pare una ricostruzione corretta. Però è un segnale di impegno e dinamismo che sotto la vecchia gestione tecnica mancava. Le prossime partite saranno la cartina di tornasole per valutare se questo impegno riuscirà a tradursi in uno schema di gioco più lineare".