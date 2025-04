In queste ore sta facendo discutere un messaggio postato sui social dall'esterno della Juventus Francisco Conceicao. Un post criptico quello scritto dal lusitano, che è stato commentato su YouTube dal giornalista di fede bianconera Romeo Agresti.

Juventus, Agresti: 'Il messaggio criptico di Conceicao non va bene, è come lanciare il sasso e nascondere la mano'

Il giornalista Romeo Agresti ha commentano nelle scorse ore un post che sta facendo discutere nell'universo Juventus pubblicato da Francisco Conceicao: "Sta facendo molto discutere via social, una storia pubblicata su Instagram da Cico Conceicao, nel quale c'é lui che mostra il suo nome e la sua maglia con una didascalia in inglese 'One Day They Will Know' ovvero 'Un giorno sapranno'.

A chi è rivolto questo messaggio? Ce l'ha con l'allenatore? Ce l'ha con il momento o semplicemente non ce l'ha con nessuno e vuole far capire che il mondo del calcio un giorno saprà quanto sia forte? Insomma, liberissima interpretazione. Io dico sempre che queste cose, a mio modo di vedere, non vanno bene".

Agresti ha proseguito: "Datemi del boomer ma non capisco perché creare post enigmatici e criptici. Questa vicenda mi ricorda la storia che Koopmeiners aveva postato a poche ore dall'esonero di Thiago Motta. Quando appunto si arriva alla libera interpretazione, comunque si crea non un caso, perché non è che oggi discuteremo 24 ore della vicenda Conceicao e ce la trascineremo per i prossimi giorni.

Ma è sempre qualcosa di poco chiaro, è quel lanciare il sasso e nascondere la mano, dire non dire, non mi piace".

Il giornalista ha poi aggiunto: "Io credo che anche il comportamento sui social dovrebbe essere maggiormente lineare, quantomeno guardando alla Juventus, quello che fanno gli altri importa poco. Questo messaggio di Conceicao è normale che uno lo va ad associare al fatto che finora Tudor non gli abbia dato grande spazio, che magari possa essere insoddisfatto.

Va comunque sottolineato come il portoghese è oggetto di valutazione da parte del club bianconero, che non è cosi convinto di spendere 40 milioni di euro totali per acquisirlo".

Juventus, i tifosi rispondono ad Agresti: 'I calciatori dovrebbero stare attenti ai messaggi che vogliono veicolare'

Le parole di Agresti hanno acceso la discussione sul web: "Esce sempre qualcosa di cui parlare in questo mondo dei social.

Condivido la tua idea Romeo, perché anche i calciatori dovrebbero stare attenti a quello che pubblicano e ai messaggi che vogliono veicolare" scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Non riscattare Conceicao, perché bisogna pensare al portafoglio, ennesimo pensiero da provinciale. È uno dei pochi capaci di saltare l'uomo, deve crescere, ma è un giocatore che oggi paghi 30+10, domani vendi tranquillamente a 80".