Quella di stasera (ore 20:45) all’Allianz Stadium non sarà una semplice partita: Juventus-Udinese rappresenta molto di più. È la penultima tappa di un cammino tortuoso per i torinesi, l’ultima occasione davanti al proprio pubblico per mettere un punto fermo su una stagione complicata, tra alti e bassi, ma ancora aperta a un epilogo positivo. La squadra di Igor Tudor si gioca l’accesso alla prossima Champions League in una sfida in cui il margine di errore è praticamente azzerato.

Juventus, contro l'Udinese l'imperativo è vincere

Una partita che vale una stagione.

Così si può sintetizzare l’importanza dell’incontro che la Juventus disputerà questa sera all’Allianz Stadium contro l’Udinese, nella penultima giornata del campionato di Serie A 2024/25. La squadra guidata da Igor Tudor sarà chiamata a raccogliere tre punti fondamentali per consolidare il quarto posto, ultimo utile per l’accesso alla prossima Champions League, e tenere a distanza di sicurezza le dirette concorrenti: Lazio e Roma.

Quella contro l’Udinese non è solo l’ultima gara casalinga dell’anno per i bianconeri, ma un vero crocevia della stagione. Il margine sulla quinta in classifica è esiguo e non lascia spazio a calcoli: vincere è l’unica opzione per evitare una volata al cardiopalma nell’ultimo turno, quando la Juve sarà impegnata in trasferta a Venezia, contro una squadra che potrebbe ancora essere in lotta per la salvezza.

La posta in palio è altissima: la qualificazione alla Champions non è solo un obiettivo sportivo, ma un traguardo economico e strategico per una società che, dopo una stagione altalenante, ha bisogno di ripartire da basi solide. Igor Tudor, subentrato nel finale di campionato, ha portato una scossa, ma ora serve il passo decisivo, quello che fa la differenza tra una stagione salvata e un’annata deludente.

L’Udinese di Kosta Runjaic arriva a Torino senza assilli di classifica (ed è reduce da un'inattesa sconfitta interna contro il già retrocesso Monza), ma non per questo è una gara priva di insidie. La formazione friulana ha dimostrato compattezza e capacità di mettere in difficoltà anche squadre di alto livello.

La Juventus dovrà scendere in campo con lucidità e determinazione, consapevole che ogni errore potrebbe costare caro.

Le avversarie dei bianconeri non avranno compiti facili

A rendere ancora più cruciale la gara dell’Allianz è il calendario delle concorrenti. La Roma, guidata da Claudio Ranieri, dovrà affrontare il Milan, ferito dalla recente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna di Vincenzo Italiano: una sfida ad alta tensione che potrebbe lasciare punti per strada. La Lazio, dal canto suo, farà visita all’Inter, impegnata nella volata scudetto con il Napoli: un banco di prova durissimo per i biancocelesti.

Insomma, mentre le avversarie dirette della Juve si scontrano con altre big, i bianconeri hanno la grande occasione di mettere in cassaforte il quarto posto davanti al proprio pubblico.