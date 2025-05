Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha commentato il colpo di mercato già messo a segno dal Real Madrid e che ha visto gli spagnoli versare nelle casse del Bournemouth 59 milioni di euro. Gramellini si è detto particolarmente amareggiato del fatto che la Juventus abbia ceduto lo spagnolo troppo presto e con leggerezza.

Juventus, Gramellini: 'Impazzisco se penso che il Bournemouth incassa il quadruplo dei bianconeri dalla cessione di Huijsen'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale commenta il recentissimo acquisto da parte del Real Madrid dell'ex bianconero Dean Huijsen: "Ho sempre sostenuto che la Juventus avesse in casa un futuro crack, un giocatore che non so quanti anni sarebbe rimasto ma che sicuramente avrebbe potuto ottenere un valore pazzesco.

Perché? Perché ci sono calciatori di categorie diverse e Huijsen mi sembrava di un altro livello rispetto alla media. E evidentemente cosi è, perché allo spagnolo è bastata una stagione per prendersi la titolarità nel Bournemouth e per convincere il Real Madrid a procedere al suo acquisto. Tutto questo per una cifra che è quattro volte più o meno l'importo che la Juventus ha incassato dalla cessione del giocatore al Bournemouth. Un dato che mi fa male oltre che impazzire".

Gramellini ha continuato: "Perché evidentemente non sono un genio ma sicuramente non ci avevo visto male, ma come me tantissimi altri. Soltanto la Juve e chi la guidava in quel momento ne ha voluto la cessione e chi invece avrebbe potuto opporsi o quantomeno monetizzare in maniera completamente diversa e parlo ovviamente di Cristiano Giuntoli, ne ha avallato la partenza.

Impazzisco perché era un grande giocatore secondo me da tenere, ma questo ce lo dirà il campo e ce lo dirà il futuro. Di sicuro se il Real Madrid si mette di mezzo e procede all'acquisto di Huijsen, qualcosa di più in lui avrà visto".

Infine l'opinionista ha concluso dicendo: "Intanto le cifre ci dicono che la Juve ha fatto l'ennesima sciagura economica che viene aggravata dal fatto che Cristiano Giuntoli è andato poi nel mercato di riparazione ad acquistare un giocatore come Kelly. Uno che per me non è all'altezza della Juve tecnicamente parlando ed è costato una cifra folle, vale a dire 25 milioni di euro".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Ma Giuntoli è del mestiere?'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione dei suoi follower: "Ma Giuntoli è del mestiere?

Ha acquistato una serie di giocatori discutibili, ha regalato un crack come Huijsen e ora, per non sbagliare, insiste per comprare a carissimo prezzo uno dei pochi colpi buoni che ha fatto in carriera, Osimhen" scrive ironicamente un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ogni volta che si parla di Huijsen mi viene il bruciore di stomaco dalla rabbia".