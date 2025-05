Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha parlato a Il BiancoNero indicando Antonio Conte come il suo candidato numero 1 per prendere le redini della panchina della Juventus nella prossima annata.

Juventus, Tacchinardi su Conte: 'Per me è l'unica figura a cui affiderei la panchina dei bianconeri'

"Indipendentemente da questa società o da quella che potrebbe essere, da chi sarà il direttore sportivo o il direttore generale, per me c'è solo una figura ed è quella di Antonio Conte" cosi ha esordito Alessio Tacchinardi ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero parlando del futuro tecnico della Juventus.

L'ex calciatore ha poi sottolineato: "Io prenderei lui perché ti ha dimostrato e lo sta dimostrando anche adesso che è un allenatore di livello. Poi, sai che è un tecnico particolare. Però a me piacerebbe sapere di più su certe dinamiche non posso conoscere. Un esempio? Non so se la società Juve è presentissima agli allenamenti, non so se riprende i propri tesserati quando commettono degli errori e non so se avrebbe la volontà di stare dietro alle dichiarazioni dell'allenatore di turno".

Tacchinardi ha precisato: "Con questo cosa voglio dire? Che un allenatore non può fare tutto da solo, ha bisogno anche di essere aiutato dalla società. Io parlo per me, quando c'era Moggi e qualcuno faceva una stupidaggine, l'allenatore non andava da X e lo riprendeva, perché non è il tecnico che deve intervenire, lo fa solitamente la società.

Detto questo, però ribadisco il concetto già espresso, la figura di Conte per me è la migliore in assoluto, anche perché secondo me li a Napoli non rimane".

Proprio su questo tema Tacchinardi ha concluso la sua intervista dicendo: "Per me non rimane a meno che De Laurentiis gli dica "Tu mi hai dimostrato non a parole ma con i fatti che hai portato a casa il risultato, nonostante ti abbia venduto anche Kvara e preso Okafor, quindi finito il campionato mi dici quello che vuoi e lo prendiamo". In questo caso allora Antonio potrebbe restare dov'é".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Tacchinardi: perplessità sul gioco di Conte

Le parole di Tacchinardi hanno acceso la discussione sul web e tra i tifosi bianconeri: "Da Juventino mi sento legato all'immagine di un allenatore come Conte.

Non dimenticherò mai i primi due anni alla Juve , con un gioco unico e irripetibile per intensità ed efficacia. Sono dubbioso adesso, perché se guardo il gioco del Napoli non vedo cose entusiasmanti" scrive un utente su Youtube. Un altro poi propone: "Simone Inzaghi secondo me come alternativa oltre Conte (che ovviamente mi piace). Il nerazzurro si è dimostrato all'altezza di saper gestire le partite di Champions. Due finali conquistate oltre ai vari titoli non è da tutti, mentre Conte in Champions non il massimo fino ad ora".