Prima la qualificazione alla prossima Champions League, poi il futuro, ma Cristiano Giuntoli non può restare fermo. Il dirigente della Juventus spera che Igor Tudor riesca a compiere la sua missione in campo, poi penserà al nuovo allenatore, con Antonio Conte che sarebbe il prescelto per la rifondazione, e agli uomini che comporranno la prossima rosa. Nella lista degli acquisti ci sarebbe il centrocampista Florentino, che ha costi non troppo elevati e per questo potrebbe arrivare anche senza Champions League.

Costa e Kelly nella Juve del futuro nonostante i corteggiatori

Prima però si guarderà a chi è già in casa. Ci sarebbe praticamente un'intera squadra con le valigie in mano, da Vlahovic e a Kolo Muani, passando per Conceicao, Veiga e i giovani, in molti potrebbero partire. Non però Alberto Costa, oggetto misterioso fino a quando Tudor non è arrivato sulla panchina bianconera. Il portoghese si sta dimostrando pedina valida dopo un periodo di ambientamento, il gol sbagliato con il Bologna ha fatto infuriare i tifosi, ma per la dirigenza sono le prestazioni generali che contano e su quelle non ci sarebbero dubbi.

Il portoghese sembra aver convinto a tal punto da restare nonostante i molti corteggiatori.

Pagato 12,5 milioni durante il calciomercato di gennaio al Vitoria Guimaraes, oggi ci sarebbero alcune squadre, tra cui Galatasaray, Sporting Lisbona e Brighton, disposte a spendere anche qualcosa in più pur di portarlo via da Torino. La porta però sarebbe chiusa, così come per Lloyd Kelly, anche lui arrivato a gennaio e destinato rimanere. Il difensore centrale nelle idee di Giuntoli avrebbe tutto per diventare un perno del reparto arretrato che verrà in cui ci sarà anche Bremer, giocatore fondamentale per gli equilibri bianconeri.

Juventus su Florentino del Benfica

In tema di mercato in entrata piacerebbe Florentino, centrocampista centrale di 25 anni del Benfica. Arrivato nella big portoghese da giovane stella, negli anni è cresciuto accumulando esperienza anche in Champions League.

Ora sarebbe maturo per il salto in un top campionato e la Juventus vorrebbe iniziare la trattativa con il suo club. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 20-25 milioni, ma potrebbe essere valida anche la pista del prestito con diritto di riscatto.

Nessun problema invece per lo stipendio che dovrebbe aggirarsi tra i 2 e i 2,5 milioni di euro a stagione, ampiamente nei parametri bianconeri anche senza Champions League. Florentino potrebbe essere l'alternativa low cost al sogno Tonali che costerebbe molto di più, senza contare che il Newcastle potrebbe opporsi alla sua partenza essendo l'azzurro un giocatore fondamentale della squadra inglese.