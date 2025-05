Ultimi novanta minuti decisivi per la Juventus che a Venezia si gioca l'ingresso nella prossima Champions League. L'obiettivo minimo fondamentale è diventato quello più importante, senza l'accesso alla massima competizione europeo il budget a disposizione di Giuntoli sarà inferiore alle previsioni, e il mercato più difficile. Al di là di quello che sarà il prossimo futuro bianconero, è probabile che in tanti lascino Torino la prossima estate, sarebbero almeno dieci i giocatori in uscita tra cui pezzi grossi come Vlahovic e Kolo Muani e altri come Perin e Veiga.

Via Vlahovic e Kolo Muani, attacco da rifare

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus per una questione contrattuale, il suo legame con la Vecchia Signora scade tra un anno, il rinnovo non è percorribile perché già oggi il serbo ha uno stipendio da 10 milioni, troppo alto per le casse bianconero. Sarà addio e con i soldi in arrivo dalla sua cessione si cercherà un nuovo centravanti, Osimhen è il sogno.

Con ogni probabilità non resterà nemmeno Kolo Muani, che avrebbe espresso la volontà di giocare ancora con la Juve. Il problema è che il prestito finisce a fine giugno e il PSG avrebbe fissato il costo del cartellino intorno ai 40-50 milioni, troppo alto per Giuntoli. Fuori dai programmi è anche Milik che in questa stagione non è mai sceso in campo a causa degli infortuni, ha rinnovato il contratto abbassando la cifra dello stipendio per essere più appetibile sul mercato.

Non farà parte con ogni probabilità del settore offensivo anche Conceicao. Il portoghese con Motta ha reso al meglio, con Tudor invece è sparito, o quasi, dai radar. La Juve ha un accordo con il Porto per il riscatto del cartellino alla fine del prestito a 30 milioni, ma la trattativa non dovrebbe nemmeno partire e il figlio d'arte sarebbe pronto a tornare in patria. Aria d'addio anche per i giovani Mbangula e Adzic che potrebbero essere ceduti subito per fare cassa oppure prestati per tornare più forte tra un anno.

Le altre trattative in uscita

Destino simile potrebbe averlo Savona che in questa stagione ha giocato molto anche a causa dei continui infortuni di Cambiaso, possibile anche la cessione in prestito di Rouhi che ha molti estimatori in Serie A.

Nella prossima difesa difficile che potrà esserci anche Renato Veiga. Il portoghese è in prestito dal Chelsea, vorrebbe rimanere, ma i londinesi sparano alto per il suo cartellino: 50 milioni di euro. Anche in questo caso la richiesta secondo la Juventus sarebbe eccessiva e quindi permanenza molto lontana, a meno di un ripensamento dei blues con prezzo rivisto al ribasso.

Nella lista dei partenti ci sarebbe anche Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano ha mercato in Premier League e Giuntoli potrebbe cederlo per fare cassa e reinvestire. Da definire infine il futuro di Mattia Perin, alla Juve è un secondo di assoluto valore, ma è possibile che adesso voglia provare l'avventura da titolare in un'altra squadra.