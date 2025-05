Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube, domandandosi per quale motivo la Juventus non dovrebbe proseguire anche nella prossima stagione con Igor Tudor. Per Balzarini, infatti, il tecnico croato si meritaterebbe la conferma dopo aver ripreso in mano una squadra persa.

Juventus, Balzarini: 'Aumenta il partito pro Tudor e non capisco perché questo allenatore non debba continuare'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e dei movimenti che il club bianconero dovrebbe attuare per la prossima guida tecnica del club: "Si sta già ipotizzando lo staff di Conte che si porterebbe di nuovo Sandreani, che aveva già lavorato con lui alla Juve nella sua prima esperienza in bianconero, il vice Stellini, insomma si va già oltre.

Questo succede poiché sono tanti gli indizi, perché sono tante le voci che si susseguono. Però vedo che continua a crescere il fronte del partito pro Tudor e devo dire che la cosa mi fa mi fa molto piacere e non perché non apprezzi Conte ma perché mi domando per quale ragione il croato non meriti una chance se fa bene. È entrato in armonia col gruppo, è entrato in empatia coi giocatori e sta adesso riconquistando anche quelli che erano un po' malcontenti, tipo Conceiçao".

Balzarini ha proseguito: "Giuntoli ha detto "Me lo aspettavo più sergente di ferro invece è un bravissimo psicologo" perciò ha tutte le doti le caratteristiche per essere un allenatore della Juve. Evidentemente c'è una corrente all'interno della Juve molto in alto, diciamo pure così, che vorrebbe riportare Antonio Conte sulla panchina della Juve.

Si sta persino parlando del fatto che, dalla Juventus, sono pronti a contattare De Laurentiis, che non è facile da convincere, però se si muovono le sfere alte, probabilmente l'affare andrà in porto".

Il giornalista ha concluso: "Ci vuole la volontà di un allenatore, ci vuole ovviamente il via libera del Napoli e ci vuole appunto qualcuno di molto in alto nella Juventus che possa sbloccare la situazione. In tutto questo io sto ammirando tantissimo la professionalità di Igor Tudor, la passionalità che il croato mette in questo lavoro e la voglia che ha e spero che raggiunga la Champions League in modo tale da sbattere in faccia al mondo juventino quello che è un obiettivo minimo".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Dovrebbe rimanere Tudor fino alla fine'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Tudor sempre e comunque uno di noi. Per me rimarrebbe lui, ho paura però che, come al solito, la dirigenza voglia vincere fin da subito o comunque giocarsela fino alla fine" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Io terrei Tudor senza ombra di dubbio. Gran professionista che sta ridando compattezza all’ambiente".