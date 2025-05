Una storia bellissima del calcio tra Luka Modric e il Real Madrid, il centrocampista croato ha trascorso 13 anni e vinto 28 trofei con la maglia dei Blancos. Il segno di un era vincente che difficilmente verrà dimenticata dagli appassionati di calcio, Modric ha contribuito alla vittoria di tutte le competizioni con 590 presenze seguite da 43 goal e 95 assist, fino ad arrivare ad un palmares di trofei e riconoscimenti unico in questo sport.

Luka Modric e il Real Madrid, il fulcro di gioco dei Blancos

Dopo un inizio di carriera in patria in rampa di lancio, la crescita esponenziale al Tottenham dove si è messo in mostra, il giovane talento croato ha convinto il Real Madrid ad investire su di lui oltre 40 milioni di euro nella sessione di calciomercato estiva del 2012.

Proprio con l'arrivo di Ancelotti, il giovane Luka Modric ha iniziato a diventare un titolare imprescindibile nel Real Madrid che trionfa in Coppa del Re e in Champions League nell'annata 2014/2015.

Da lì non si ferma più, contribuisce alla vittoria di 6 Champions League tra cui tre di fila dal 2015 al 2018, 5 volte campione del mondo per club, 4 vittorie della Liga, 5 volte vincitore della supercoppa Uefa, 1 coppa intercontinentale per club, 2 volte vincitore della Coppa del Re e ben 5 volte vincitore della supercoppa di Spagna.

Oltre ad aver vinto moltissimo con il Real Madrid, Luka Modric ha ricevuto molti riconoscimenti a livello personale per la sua carriera dal rendimento eccellente e costante negli anni.

I tre premi ricevuti risaltano nel 2018, un annata impeccabile che ha portato alla vittoria del Pallone d'Oro, il premio di miglior giocatore per la Fifa e di calciatore europeo dell'anno.

Le parole del fuoriclasse croato e il suo futuro

Dopo l'ultima gara di campionato vinta contro la Real Sociedad, il Bernabeu è rimasto all'ascolto di Luka Modric. Il suo pensiero per i tifosi: "Un momento che non avrei mai voluto arrivasse, un viaggio memorabile lungo e meraviglioso. Dedico un ringraziamento speciale a tutti dagli allenatori, staff fino ai compagni e a voi tifosi per l'amore che ho ricevuto in tutti questi splendidi anni assieme. Giocare al Real Madrid mi ha cambiato la vita come calciatore e come persona, me ne vado con il cuore pieno di gratitudine ed orgoglio.

Una frase che porterò sempre con me dice di non piangere perchè è finita ma sorridi dato che è accaduto, Hala Madrid e nulla di più".

Luka Modric disputerà il Mondiale per Club con i blancos prima di salutare a tutti gli effetti la sua casacca con il numero 10 del Real Madrid. L'obiettivo del futuro per il fuoriclasse croato è trovare una nuova sistemazione dove poter giocare e concludere con la maglia della nazionale in occasione del mondiale 2026.