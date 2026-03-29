Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus sembra essere sempre più vicino e i segnali che arrivano vanno tutti nella stessa direzione. Il club bianconero e il suo numero 9 stanno lavorando per prolungare un rapporto che non è mai stato realmente in discussione, con l’obiettivo di dare continuità a un progetto tecnico che vede l’attaccante serbo come punto di riferimento offensivo. In questo scenario si inseriscono anche alcune indiscrezioni significative, come quella riportata da Tuttosport secondo cui Vlahovic avrebbe confidato agli amici che resterà in bianconero “per un altro po’ di tempo”.

Una frase che lascia pochi dubbi sulla volontà del giocatore.

Vlahovic e la Juventus: una volontà comune

Il possibile rinnovo, con una nuova scadenza fissata al 2028, nasce da una base chiara: la priorità di Vlahovic è sempre stata la Juventus. Quando la società gli ha manifestato l’intenzione di prolungare l’accordo, l’attaccante avrebbe deciso di non prendere in considerazione altre offerte, dimostrando grande attaccamento al progetto.Un segnale importante, soprattutto in un contesto in cui molti club sarebbero pronti a investire su un centravanti del suo calibro. La volontà comune di proseguire insieme ha fatto la differenza e ha permesso di avvicinare sensibilmente le parti verso un’intesa definitiva.

Nel frattempo, il focus di Vlahovic resta il campo. L’obiettivo è quello di trascinare la squadra e contribuire alla corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale sia per il club che per il giocatore, deciso a essere protagonista. Le gerarchie offensive sembrano ormai ben delineate anche per Luciano Spalletti. Il tecnico ha individuato in Vlahovic il titolare, mentre Arkadiusz Milik rappresenta la prima alternativa, pronto a subentrare nei momenti di necessità.

La doppietta di Jonathan David in nazionale

Nel frattempo, alcuni compagni di squadra sono impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi spicca Jonathan David, autore di una doppietta su rigore che conferma il suo ottimo momento di forma.

L’attaccante canadese ha mostrato grande freddezza dal dischetto, ribadendo le sue qualità realizzative. Una prestazione che potrebbe rappresentare un segnale importante in vista del ritorno a Torino. David, infatti, spera di poter mettere in difficoltà Spalletti e giocarsi le sue chance per una maglia da titolare.

Tuttavia, la concorrenza è elevata e le gerarchie attuali non sembrano lasciare molto spazio. Vlahovic parte avanti a tutti, con Milik nel ruolo di prima alternativa. Subito dietro si colloca proprio David, chiamato a sfruttare ogni occasione per scalare le gerarchie. Più defilata, invece, la posizione di Loïs Openda, che al momento appare fuori dal progetto tecnico bianconero. Un contesto che rende ancora più complicata la situazione nel reparto offensivo.

La doppietta in nazionale resta comunque un messaggio chiaro: David è pronto e vuole ritagliarsi uno spazio importante. Starà ora a lui trasformare queste prestazioni in opportunità concrete anche con la maglia della Juventus.