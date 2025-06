La Juventus è attivamente impegnata a rafforzare il proprio reparto difensivo con innesti di spessore. Tra i nomi caldi seguiti dalla dirigenza bianconera spicca quello di Leandro Balerdi, difensore argentino e pilastro del Marsiglia. Per contenere le richieste economiche del club francese, la Vecchia Signora potrebbe proporre l'inserimento di contropartite tecniche come Nico Gonzalez e Samuel Mbangula.

Juve-Marsiglia, pressing per Balerdi

Con 164 presenze e 5 reti all'attivo, il classe '99 Balerdi si è rapidamente affermato nell'OM di Roberto De Zerbi, attirando l'interesse di numerosi club europei e italiani, tra cui la Juventus stessa.

Il Marsiglia, che nella prossima stagione tornerà in Champions League, non intende privarsi facilmente di uno dei suoi giocatori chiave e valuta il difensore argentino non meno di 30-35 milioni di euro. Tuttavia, stando agli ultimi rumors di mercato, la Juventus potrebbe tentare di abbassare questa cifra inserendo nell'operazione calciatori graditi al club transalpino, come l'argentino Nico Gonzalez, reduce da una stagione complicata a Torino, o l'esterno belga Samuel Mbangula, che, nonostante una buona prima parte di stagione, potrebbe essere sacrificato per arrivare a obiettivi primari o per generare liquidità da reinvestire.

La duttilità tattica di Balerdi, in grado di agire sia come centrale in difesa a tre o a quattro che come terzino, lo rende un profilo particolarmente apprezzato dal tecnico bianconero Igor Tudor, che lo considera un elemento ideale per completare la retroguardia. Oltre a Balerdi, la Juventus tiene d'occhio anche Jaka Bijol dell'Udinese, valutato circa 20 milioni di euro e seguito anche dal Milan.

Possibile offerta del Genoa per Miretti

Sul fronte delle uscite, la Juventus deve gestire i rientri dei calciatori attualmente in prestito. Tra questi, Fabio Miretti è particolarmente corteggiato da diversi club italiani, con il Genoa di Patrick Vieira in prima fila per riportarlo in squadra. Dopo un'ottima seconda parte di stagione, condita da tre reti e tre assist che lo hanno reso un elemento fondamentale nel 4-2-3-1 di Vieira, il Grifone vorrebbe acquisire a titolo definitivo il giovane centrocampista italiano. Il club rossoblù potrebbe avviare una trattativa con la Juventus sulla base di una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro, e un'accelerazione decisiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Altri giocatori che hanno fatto ritorno dai rispettivi prestiti sono Daniele Rugani e Filip Kostic. Entrambi prenderanno parte alla spedizione per il Mondiale per Club e, molto probabilmente, si giocheranno le loro chances di permanenza in bianconero anche per la prossima stagione.