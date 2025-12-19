Puntellare l'organico e in particolar modo il centrocampo: sono queste le intenzioni di mercato della Juventus che lavora per accontentare mister Spalletti in vista di gennaio. La mediana è il reparto sotto osservazione con la dirigenza che sta prendendo in considerazioni diversi profili. Tra questi c'è anche quello di Bryan Cristante, perno della Roma di Gasperini.

Juve, Cristante resta nel mirino

Viste le difficoltà nell'arrivare a Hojbjerg e la richiesta di 35 milioni dell'Inter per Frattesi, il club bianconero sta valutando diverse alternative per rinforzare il centrocampo.

Uno dei nomi maggiormente apprezzati dalla dirigenza e da Luciano Spalletti è sicuramente quello di Bryan Cristante, che anche in questa stagione sta dimostrando grande continuità di rendimento ed è subito diventato una pedina importante per 3-4-2-1 di Gasperini. I bianconeri monitorano la situazione del classe '95 e sarebbero pronti ad impostare una trattativa già per gennaio. Una trattativa che potrebbe coinvolgere anche Weston McKennie che piace molto sia alla Roma che al Milan. Il texano ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe risultare la pedina giusta per sbloccare l'affare per il numero quattro giallorosso. Al momento non c'è una trattativa concreta tra le parti, ma l'interesse della Juventus c'è e potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Cristante risulterebbe un profilo di grande esperienza e duttilità per il centrocampo bianconero. Mezz'ala, regista davanti alla difesa ed all'occorrenza centrale in un eventuale difesa a tre. Un "jolly" molto utile per il nuovo progetto targato Spalletti.

Si valuta Lucca per rinforzare l'attacco

Altro reparto che potrebbe subire dei cambiamenti è sicuramente quello offensivo. L'infortunio di Vlahovic ha aperto nuovi scenari con i bianconeri che sono pronti a valutare delle opportunità di mercato già a gennaio. Una di queste potrebbe rispondere al nome di Lorenzo Lucca che potrebbe lasciare il Napoli nella finestra invernale di mercato. L'ex bomber dell'Udinese non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Conte ed il rientro a pieno regime di Lukaku potrebbe favorire un suo addio.

Il club partenopeo punterebbe a un prestito secco, con la Juventus che sarebbe interessata a tale formula. I bianconeri devono però guardarsi dalla forte concorrenza del Cagliari che garantirebbe all'ariete italiano un posto da titolare garantito.

Lucca non è il solo profilo monitorato per rinforzare l'attacco. I bianconeri continuano a seguire Gabriel Jesus dell'Arsenal e Joshua Zirzkee del Manchester United, obiettivo di mercato anche della Roma.