Ritornare competitiva in Italia ma soprattutto in Europa. È questo l'obiettivo della Juventus che oltre a questo innesto a gennaio, sta già valutando le possibili operazioni per la prossima finestra estiva di calciomercato. Il sogno per il centrocampo risponde al nome di Sandro Tonali con la Vecchia Signora che potrebbe avvicinarsi alla richiesta di 80 milioni da parte del Newcastle.

La Juve non molla Tonali, possibile offerta a giugno

Il centrocampista italiano è tra i migliori nel suo ruolo e durante l'esperienza in Inghilterra ha dimostrato una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista.

L'ex Milan resta quindi l'obiettivo numero per rinforzare la mediana con la Vecchia Signora che sta valutando un piano per avvicinarsi alla richiesta economica da parte del Newcastle che si aggira attorno ai 75-80 milioni di euro. In primo luogo, i bianconeri sperano nel riscatto di Atletico e Nottingham Forrest per Nico Gonzalez e Douglas Luiz, un tesoretto da quasi 50-60 milioni di euro da poter reinvestire per potenziare la squadra. Inoltre, si potrebbero aggiungere qualche cessione illustre come quelle di Manuel Locatelli e sopratuttto Teun Koopmeiners. Con questi addii, la Vecchia Signora avrebbe la possibilità di intavolare una trattativa concreta con i Magpies per provare a riportare Tonali in Italia.

Tonali rappresenterebbe un colpo a cinque stelle per il centrocampo e sposterebbe gli equilibri in ottica Scudetto. Fisicità, tecnica, inserimento, personalità e soprattutto la duttilità di ricoprire tutti i ruoli della mediana con grande continuità di rendimento.

Si valuta Lewandowski per l'attacco

Anche il reparto offensivo potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in estate. Il futuro di Dusan Vlahovic resta incerto, mentre David ed Openda si giocheranno la riconferma in questa seconda parte di stagione. Il club bianconero valuta così possibili colpi in attacco e tra questi spunta anche Robert Lewandowski che potrebbe lasciare il Barcellona nel prossimo giugno.

Il bomber polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 ed in caso di mancato accordo potrebbe lasciare la Spagna a parametro zero ed essere una delle più grandi opportunità nel prossimo mercato estivo.

La Juventus sta monitorando la situazione e potrebbe fiondarsi sull'ex Dortmund e Bayern qualora non si trovasse un accordo con il club blaugrana. Attenzione anche alla concorrenza del Milan che oltre Vlahovic monitora proprio il 37enne per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Personalità, esperienza, fiuto del gol, grande capacità tecnica. Tutte caratteristiche che fanno di Lewandowski uno dei migliori attaccanti del panorama europeo.