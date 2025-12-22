Mattia Perin può lasciare la Juventus in questa finestra di mercato. L'estremo difensore italiano è l'obiettivo del Genoa che vorrebbe regalare un elemento di grande esperienza e leadership a Daniele De Rossi nella corsa alla salvezza. Per questo, la dirigenza bianconera valuta eventuali alternative e tra queste sputa anche quella che porta Christos Mandas che potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio.

Si valuta Mandas come sostituto di Perin

Dopo una stagione importante con Baroni, il classe 2001 ha perso posizioni con l'avvento di Maurizio Sarri che ha deciso di punteare su Provedel.

Solo tre presenze stagioni per l'estremo difensore greco che vorrebbe giocare con continuità e per questo sta valutando l'addio dalla Capitale. Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe monitorando la situazione e vorrebbe valutare la fattibilità dell'affare. Un affare molto oneroso dal punto di vista economico visto che la Lazio prenderebbe in considerazione solo offerte a titolo definitivo attorno ai 18-20 milioni. Cifra che al momento la Vecchia Signora non ha intenzione di spendere e che club inglesi potrebbero decidere di mettere sul piatto per accontentare le richieste del club di Lotito.

Più facile arrivare a Nicola Leali che potrebbe arrivare proprio nell'affare che porterebbe Perin al Genoa.

Da capire se i bianconeri prenderanno in considerazione questo tipo di formula.

Si valuta Timber per il centrocampo

Tassello fondamentale per il calciomercato invernale della Juventus è l'acquisto di un forte centrocampo che andrebbe a completare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. Hojbjerg resta il primo obiettivo ma il Marsiglia vuole a tutti costi trattenere il danese fino al termine della stagione. Per questo, la Vecchia Signora valuta possibili alternative come Quinten Timber, centrocampista olandese che potrebbe lasciare il Feyenoord già a gennaio.

Infatti, il classe 2001 non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2026 e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero in estate.

La Juve potrebbe decidere di anticipare il colpo mettendo sul piatto una cifra vicina ai 10-15 milioni così da battere la concorrenza delle società di Premier. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta tra le parti, ma di un sondaggio da parte dei bianconeri che però potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Timber rappresenterebbe un bel colpo per la Vecchia Signora e darebbe la possibilità a Luciano Spalletti di utilizzare diversi sistemi di gioco. Fisicità, tecnica, visione di gioco e duttilità vista la capacità di svolgere tutti i ruoli della mediana.