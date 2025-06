Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale si dice particolarmente incredulo nelle voci di mercato che vorrebbero la Juventus pronta a cedere Samuel Mbangula per otto milioni di euro. Secondo il giornalista, infatti, l'esterno ne varrebbe almeno il doppio.

Pedullà incredulo: 'Non posso accettare le notizie che vorrebbero Mgangula valutato 8 milioni di euro'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e riferendosi alla possibile cessione di Samuel Mbangula ha detto: "So che i tifosi spesso e volentieri non sono d'accordo con le valutazione fatte per i calciatori in entrata e per quelli in uscita.

Io ad esempio penso che un esterno come Mbangula debba valere almeno dai 15 ai 18 milioni di euro. È un 2004, è giovane, ha gamba, ha talento e tecnica, non posso credere che lo cederanno per 8 milioni di euro. Tra l'altro non capisco perché il Bologna che lo aveva cercato, visto che Ndoye è sull'uscio, non abbia fatto un'offerta per prenderlo. Poi magari il ragazzo preferisce il Nottingham Forest, ma se la società emiliana avesse offerto di più se lo sarebbe aggiudicato".

Pedullà restando in tema Juventus ha poi aggiunto: "Sta per essere formalizzata l'offerta per il rinnovo di Yildiz, che la Juventus vuole assolutamente blindare. Credo che si partirà da una base d'offerta che oscillerà dai 3,4 milioni di euro ai 3,7 di base per arrivare con i bonus facilmente a superare i 4. Si sta discutendo delle cifre, si sta andando avanti nelle trattative ma sono convinto che qualcuno si presenterà alla Continassa per portarlo via ma altrettanto convinto che la società bianconera voglia resistere assolutamente fino in fondo.

Non a caso il turco ha addosso la maglia numero 10".

Il giornalista si è poi spostato sul Milan: "I rossoneri stanno parlando da più di 24 ore per Samuele Ricci. La trattativa per il centrocampista è esplosa da ieri e sta andando avanti in maniera spedita perché Tare punta sul made in Italy e su un mediano che ora è valutato in maniera a mio avviso corretta. Io stimo Ricci ma ho sempre pensato che 35 milioni sarebbero stati troppo, ora stanno scendendo e pare siano arrivati a 25 milioni bonus compresi".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Ma i dirigenti non hanno imparato nulla dai giovani ceduti lo scorso anno?'

Le parole di Pedullà su Mbangula hanno acceso la discussione sul web: "Purtroppo la Juve in uscita svende giocatori e in entrata li paga a peso d’oro.

Questo da anni. Mbangula a otto milioni è uno scempio", scrive un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Mbangula non è da vendere. Mi domando: ma i nostri dirigenti non hanno imparato nulla dagli errori fatti con giovani che avevamo e che adesso sono corteggiati dai migliori club?".