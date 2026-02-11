La Juventus guarda al futuro senza mai perdere di vista il presente. Alla Continassa, dove Luciano Spalletti sta plasmando il nuovo corso bianconero, c’è un nome che nelle ultime settimane ha iniziato a circolare con insistenza: Adin Licina. Il classe 2007, arrivato a gennaio grazie al lavoro del direttore sportivo Marco Ottolini, ha già lasciato il segno nelle sedute con la prima squadra. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il suo tocco di palla sopraffino ha colpito in modo particolare i senatori juventini, rimasti impressionati dalla naturalezza con cui il ragazzo riesce a gestire il pallone.

In un gruppo ricco di esperienza, non è semplice emergere, ma Licina ha saputo attirare l’attenzione con qualità tecniche rare e una personalità che, nonostante la giovane età, non sembra temere confronti.

Spalletti lo osserva con interesse, consapevole che il talento va coltivato con pazienza. La Juventus, del resto, ha dimostrato negli ultimi anni di voler investire con decisione sui giovani, costruendo un percorso strutturato tra Next Gen e prima squadra. Licina rappresenta perfettamente questa filosofia: un prospetto internazionale, formato in un contesto prestigioso come il Bayern Monaco, pronto ora a misurarsi con il calcio italiano.

Licina, talento precoce e progetto chiaro

L’approdo a Torino non è stato casuale.

Marco Ottolini ha seguito il ragazzo con attenzione, intuendone le potenzialità e anticipando la concorrenza. Licina è un profilo moderno: qualità nello stretto, visione di gioco e capacità di saltare l’uomo. Nelle sedute con la prima squadra ha mostrato sicurezza, dialogando senza timori con giocatori ben più esperti e dimostrando una pulizia tecnica che raramente si vede in un diciottenne.

Ilpiano della Juventus, però, è ben definito. Niente salti nel vuoto o accelerazioni forzate. Licina farà parte stabilmente della Next Gen guidata da Brambilla, dove potrà accumulare minuti e crescere in Serie C, un campionato formativo e competitivo. L’obiettivo è fargli acquisire ritmo, continuità e maggiore solidità fisica, aspetti fondamentali per affrontare il calcio dei grandi.

Parallelamente, continuerà ad allenarsi con la prima squadra quando possibile, respirando l’aria dei “grandi” e assimilando i principi tattici di Spalletti.

La Juventus vuole evitare pressioni eccessive, proteggendo un patrimonio tecnico che potrebbe rivelarsi prezioso negli anni a venire. Il talento c’è, ma serviranno tempo e lavoro quotidiano per trasformarlo in un giocatore pronto per la Serie A.

Sulle orme di Yildiz

Il percorso di Licina richiama inevitabilmente quello di Kenan Yildiz. Anche il turco arrivò a Torino dal Bayern Monaco, iniziando il suo cammino nel settore giovanile bianconero prima di bruciare le tappe. Yildiz seppe conquistarsi la fiducia di Massimiliano Allegri, che nel dicembre 2023 lo lanciò titolare in Serie A contro il Frosinone.

Una scelta coraggiosa, ripagata immediatamente: il turco segnò dopo pochi minuti, dimostrando di essere pronto per il grande palcoscenico.

Licina, per ora, segue una traiettoria più graduale. La tappa nella Next Gen rappresenta uno step intermedio fondamentale, ma il sogno è lo stesso: arrivare in prima squadra e ritagliarsi uno spazio stabile. Alla Continassa nessuno vuole fare paragoni affrettati, ma il filo che unisce Monaco di Baviera a Torino racconta una storia di intuizioni vincenti e giovani talenti pronti a esplodere.

La speranza della Juventus è che anche Licina possa, un giorno non troppo lontano, ripercorrere le orme di Yildiz e diventare protagonista in bianconero. Per ora, i senatori hanno già espresso il loro verdetto: quel tocco di palla non passa inosservato. E a Torino, quando il talento parla così chiaramente, l’attenzione è massima.