Il campionato di Serie A entra in uno snodo potenzialmente decisivo e il week end alle porte promette di ridisegnare, o quantomeno chiarire, gli equilibri della classifica. Tra sabato e domenica, infatti, quattro delle prime cinque squadre si affronteranno in due scontri diretti di altissimo livello, capaci di incidere in modo profondo sia sulla corsa al titolo sia sulla lotta per un posto nella prossima Champions League. Inter-Juventus e Napoli-Roma non sono soltanto due grandi classici del calcio italiano, ma vere e proprie partite spartiacque.

Derby d’Italia a San Siro: obiettivi diversi, stessa posta in palio

Sabato sera, alle 20.45, San Siro sarà il teatro del derby d’Italia, una sfida che da sempre va oltre la classifica ma che questa volta assume contorni ancora più significativi. L’Inter si presenta all’appuntamento da capolista, forte di un vantaggio di otto punti sul Milan, che però dovrà recuperare la partita col Como. I nerazzurri sanno che battere la Juventus significherebbe lanciare un segnale fortissimo al campionato, allungando ulteriormente sulle rivali e aggiungendo al bottino anche lo “scalpo” dell’avversario storico. Dall’altra parte, la Juventus arriva a Milano con dodici punti di distacco proprio dall’Inter e con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi.

Una vittoria permetterebbe ai bianconeri non solo di rilanciare morale e ambizioni, ma soprattutto di guadagnare terreno su Napoli o Roma, impegnate il giorno successivo in un altro scontro diretto cruciale.

Napoli-Roma, incrocio Champions: il Maradona decide

Ventiquattro ore dopo, domenica sera, lo scenario si sposterà al Diego Armando Maradona, dove andrà in scena la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini. Un match che vale moltissimo in ottica Champions League. La classifica vede i partenopei avanti di appena tre punti sui capitolini, un margine sottile che rende la partita una sorta di spareggio anticipato. Per il Napoli, vincere significherebbe portarsi a +6 su una diretta concorrente, mettendo un’ipoteca importante sulla corsa europea.

Per la Roma, invece, espugnare il campo degli azzurri vorrebbe dire agganciare proprio il Napoli e rilanciare con forza le proprie ambizioni. Due partite, quattro squadre di vertice, una classifica pronta a cambiare volto: questo week end di Serie A ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei momenti chiave dell’intera stagione.