Sfida di grande fascino per la Juventus che vuole proseguire il cammino nel Mondiale per Club. Domani ore 21:00 all'Hard Rock Stadium di Miami, la Vecchia Signora sfida il Real Madrid in un ottavo di finale di grande spessore. Tudor rilancia Kolo Muani e soprattutto Yildiz, mentre Xabi Alonso conferma Vinicius e Bellingham.

3-4-2-1 per Tudor: ballottaggio Gatti-Rugani

Dopo la sconfitta col City, la Juve vuole offrire un'ottima prestazione contro il Real ed è per questo che mister Tudor si affida ai titolarissimi delle prime due uscite, confermando il suo ormai canonico 3-4-2-1.

In attacco, rientrano Kenan Yildiz e Randal Kolo Muani che rilevano rispettivamente Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic. Il terzetto offensivo dovrebbe esser completato da Conceicao che ha recuperato dalle noie muscolare ed è avanti nel ballottaggio con Koopmeiners.

A centrocampo Mckennie dovrebbe vincere il ballottaggio con Locatelli per affiancare Thuram, mentre sulle corsie esterne conferma per Alberto Costa e Cambiaso.

Infine, in difesa out Savona per la lesione alla caviglia. Per questo Tudor potrebbe rilanciare Federico Gatti dal primo minuto; il numero quattro è in vantaggio su Rugani per completare la retroguardia a tre composta da Kalulu e Kelly. Tra i pali confermatissimo Di Gregorio.

4-1-2-3 per il Real: conferma per Gonzalo Garcia

Nelle ultime due partite del girone, il Real Madrid ha dimostrato tutta la sua forza e qualità ed arriva alla sfida con la Juventus in un'ottima condizione psico-fisica.

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Xabi Alonso è pronto a confermare il suo 4-1-2-3: fari puntati su Jude Bellingham e Vinicius. In particolare il brasiliano è in grande forma come dimostra la doppietta rifilata al Pachuca nell'ultimo turno. Il tridente sarà composto da Valverde e Gonzalo Garcia, autore di due reti nel torneo ed una delle miglior sorprese della fase a girone. Da capire le condizioni di Mbappè che potrebbe strappare una convocazione per la panchina.

In difesa, tutto confermato con Alexander Arnold e Fran Garcia sulle corsie esterne, mentre la coppia centrale dovrebbe esser formato da Rudiger e dall'ex Huijsen. In porta spazio a Courtois che anche in questa manifestazione ha offerto prestazioni da leader indiscusso.

Precedenti e probabili formazioni

Sarà il 22esimo confronto tra queste due compagini con un bilancio favorevole al Madrid. 10 vittorie per i Merengues contro i 9 della Vecchia Signora. L'ultimo precedente è però a favore dei bianconeri che s'imposero per 3-1 al Bernabeu, un risultato che però non fu sufficiente per ribaltare il 3-0 di Torino e conquistare la qualificazione.

Real Madrid(4-1-2-3): Couritois; A.Arnold, Rudiger, Huijsen. F.Garcia; Tchouameni; Guler, Bellingham, Valverde; G.Garcia, Vinicius.

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; A.Costa, Mckennie, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Kolo Muani.