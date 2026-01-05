La Juventus in questa sessione di mercato invernale avrebbe una priorità, quella di acquisire un centrocampista. Secondo quindi le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Alfredo Pedullà, i bianconeri starebbero accelerando per il trasferimento a Torino di Guido Rodriguez.

Juventus, Guido Rodriguez e il club bianconero trattano

Pedullà, sul proprio canale Youtube, ha quindi sottolineato: "Contatti sempre più frequenti tra l'entourage di Guido Rodriguez e la Juventus. Parliamo di un centrocampista che sinceramente non ti consente di fare un salto di qualità esponenziale, ma è un pur sempre un giocatore che ti consente di aggiungere un'altra pedina, un regista dai piedi buoni, campione del mondo con l'Inghilterra, buona scuola argentina.

Insomma un elemento di un certo livello ma che non credo farà cambiare marcia alla squadra. Però nelle rotazioni di Spalletti sicuramente potrà servire. Vedremo se andranno avanti le trattative ma ai tifosi bianconeri dico di non aspettarsi spese roboanti. Spalletti ha accettato quello che doveva accettare e per cui poi il mercato della Juve si svilupperà".

Ancora Pedullà: "Sicuramente Mandas è un portiere che stanno continuando a seguire e se ci fosse l'occasione o l'opportunità di prendere un centravanti lo prenderebbero. Per quanto riguarda le uscite, qualcuno è sull'uscio della porta e non ci sono dubbi, ma non aspettatevi cose incredibili, a meno di una cessione importante che oggi però non posso preventivare".

Juve, chi è Guido Rodriguez

Guido Rodríguez è il classico mediano di equilibrio, un centrocampista capace di dare ordine e sostanza alla manovra. Davanti alla difesa garantisce letture intelligenti, senso della posizione e grande capacità di intercetto, risultando spesso decisivo nel rompere le linee avversarie. Non è un giocatore appariscente, ma la sua importanza emerge nella gestione dei tempi di gioco e nella protezione del reparto arretrato. Aggressivo nel recupero palla, solido nei duelli e affidabile nel palleggio corto, Rodríguez abbina disciplina tattica ed esperienza internazionale, caratteristiche che lo rendono un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale per l’equilibrio della squadra.

Nella Juventus di Luciano Spalletti, Guido Rodríguez potrebbe ritagliarsi un ruolo chiave come perno basso del centrocampo, agendo da schermo davanti alla difesa e permettendo alle mezzali, McKennie in combine magari con Thuram, di alzare il proprio raggio d’azione. La sua intelligenza tattica si sposerebbe con l’idea di un possesso palla ragionato e verticale, offrendo copertura preventiva e pulizia nelle prime uscite dal basso.