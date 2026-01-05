Secondo quanto riferito su X dal giornalista Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe contattato Federico Chiesa e il suo entourage per sondare un suo eventuale ritorno in bianconero per questa finestra di mercato invernale.

Juventus, Chiesa e il suo entourage contattati dalla società bianconera

Negli ultimi giorni aveva iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza una voce di mercato capace di accendere l’attenzione dei tifosi della Juventus: un presunto interessamento della società bianconera per Federico Chiesa. Una notizia che aveva fatto rumore, soprattutto considerando il momento dell’esterno offensivo, oggi al Liverpool, dove non sta trovando lo spazio sperato e dove, già in questo mese di gennaio, potrebbe maturare la decisione di lasciare la Premier League per rilanciarsi altrove.

Oggi, a dare ulteriore peso alle indiscrezioni, è arrivata la conferma di una delle voci più autorevoli del panorama calcistico internazionale. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha infatti battuto la seguente notizia su X: "La Juventus ha contattato formalmente Federico Chiesa per manifestare il suo interesse per un suo possibile ritorno a gennaio. La Juve sta cercando di aggiungere un'ala in più questo mese e Chiesa è apprezzato. La decisione spetta al Liverpool e al giocatore, ma è ancora in una fase iniziale".

Parole che certificano come non si tratti più soltanto di suggestioni, ma di un primo passo concreto da parte del club bianconero.

Juventus, dove e come potrebbe giocare Chiesa nella formazione di Luciano Spalletti

La Juventus, alla ricerca di rinforzi sugli esterni, avrebbe individuato proprio in Chiesa il profilo ideale per ampliare le rotazioni offensive. Nel progetto tecnico, l’ex Fiorentina arriverebbe alla Continassa con il ruolo principale di vice-Yildiz, garantendo qualità, esperienza internazionale e una profonda conoscenza dell’ambiente juventino.

Ma non è tutto. Chiesa, per caratteristiche e duttilità, potrebbe anche essere utilizzato come centravanti atipico nella formazione di Luciano Spalletti, soprattutto alla luce delle difficoltà realizzative evidenziate sotto porta da Jonathan David e Lois Openda. Una soluzione alternativa che potrebbe offrire imprevedibilità e movimento a un reparto offensivo in cerca di maggiore incisività.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali e molto dipenderà dalla volontà del Liverpool e dello stesso giocatore. Tuttavia, il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus non è più soltanto una suggestione nostalgica: è un’idea concreta che potrebbe prendere forma già nelle prossime settimane, riaccendendo l’entusiasmo di una piazza che conosce bene il valore dell’esterno toscano.