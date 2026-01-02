Non solo acquisti. La Juventus deve far fronte alle offerte che potrebbero arrivare per diversi calciatori presenti in organico già nel mercato di gennaio. Tra questi c'è Federico Gatti che sarebbe finito nel mirito del Milan di Max Allegri per puntellare la retroguardia. Il Diavolo sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Christopher Nkunku per sbloccare la trattativa ed accaparrarsi le prestazioni del numero quattro bianconero.

Juve, il Milan propone Nkunku per Gatti

Il difensore centrale bianconero è stato scelto dal club rossonero come rinforzo ideale per la difesa, vista la stima di Max Allegri nei suoi riguardi.

Dopo aver provato ad intavolare una trattativa con l'inserimento dei cartellini di Ricci e De Winter, il Milan potrebbe provare un ulteriore assalto nei prossimi giorni. Stando ad alcuni rumors, i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Nkunku per accendere l'affare; l'attaccante francese classe 97 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante siglando solo due reti in campionato e l'arrivo di Fullkrug potrebbe diminuire le chance di aumentare il minutaggio. Al momento non c'è una trattativa concreta tra le parti, ma un'idea da parte del Milan che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

La Juventus potrebbe prendere in considerazione la proposta dei rossoneri vista la duttlità tattica di Nkunku che potrebbe andare ad occupare tutti i ruoli del reparto offensivo ed essere un'alternativa ai vari David ed Openda ma anche il vice Yildiz, pedina che la Vecchia Signora sta individuando in questa sessione di mercato.

Velocità, capacità nel dribbling e buon fiuto sotto rete; tutte caratteristiche che farebbero del francese un buon colpo per i bianconeri e Spalletti.

Si sonda il terreno per Cancelo, anche l'Inter sul portoghese

La Juventus è alla ricerca anche di un esterno che possa dare qualità ed imprevedibiltà alle corsie esterne nel 3-4-2-1 di Spalletti. Oltre ai vari Dodo, Norton Cuffy e Mingueza, si starebbe facendo strada una suggestione riguardante un possibile ritorno in bianconero da parte di Joao Cancelo.

Dopo l'esperienza in Arabia con la maglia dell'Al-Hilal, il portoghese classe 94 vorrebbe ritornare in Europa e ritornare protagonista in Champions League. Stando ad alcuni rumors, la Vecchia Signora sarebbe interessata e starebbe valutando di intavolare una vera e propria trattativa per riportare Cancelo in bianconero.

La trattativa non è appare però semplice per diverse motivazioni; la prima riguardante l'ingaggio alto percepito dal calciatore, e la seconda legata alla forte concorrenza dell'Inter a caccia di un giocatore di grande spessore internazionale per sostituire l'infortunato Dumfries.