Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus sarebbe effettivamente sulle tracce di Alexander Sorloth, centravanti di peso norvegese attualmente in forza nell'Atletico Madrid.

Juventus, Balzarini: 'Si, il club bianconero ha messo nel mirino Sorloth'

Il giornalista Gianni Balzarini ha fatto il punto su Youtube in merito alla Juventus e alla situazione dei centravanti in casa bianconera: "La società deve agire, perché manca una punta. Però bisogna chiarire delle cose: Openda non può andare via per regolamento, perché ha già giocato delle partite con il Lipsia e con la Juve e quindi non può cambiare la terza squadra nell'arco della stessa stagione.

David invece può lasciare Torino: chiaramente si tratta di capire se qualcuno è interessato all'acquisto. A lui dicono "Piacerebbe andare nella Liga" e molti hanno pensato allo scambio con Sorloth ma io predico calma. Perché è vero che il norvegese è nel mirino della Juve ma l'Atletico vuole 30 milioni e David in questo momento non ti compensa quella cifra lì".

Ancora Balzarini: "O trovano degli artifici, delle situazioni particolari e delle formule che possano far incastrare tutto o parliamo di una trattativa complicata. Poi bisogna sempre vedere se Simeone voglia andare su David privandosi già di Raspadori e eventualmente anche di Sorloth, che per me sarebbe un'ottima scelta. In ogni caso in questo momento serve un centravanti che faccia da ponte".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Io sono portato a dire che in questo momento, vista la situazione, qualunque attaccante centrale andrebbe bene, anche Dovbik. Già ho sentito e letto che l'ucraino è scarso, ma parliamo di un centravanti d'area di peso. Arrivo persino a dire, date a Spalletti Ferguson e secondo me si vedrebbe qualcosa di interessante. In tutto questo, è circolato anche il nome di Lucca: sinceramente, sarebbe un'operazione impossibile, visto che il Napoli l'ha pagato una quarantina di milioni, se non vado errato, quindi, ragazzi, cioè, ma dove ci sono non ci sono i soldi, non ci sono i soldi per fare questo tipo di operazioni e non credo che il Napoli abbia interesse ad andare a rinforzare la Juve cedendole Lucca.

Quindi, anche in prestito, non lo so, però, ragazzi, la Juve deve tornare su un attaccante in questo momento qua.

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Vendere David e prendere Sorloth sarebbe ideale'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Secondo me se c'è l'opportunità di vendere David e prendere Sorloth sarebbe ideale" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Io sarei più intrigato da un chiesa al posto di Yildiz che sposterei al centro tipo falso nueve. Piuttosto di salti nel vuoto. Poi a giugno con calma e gesso nuovi volti".