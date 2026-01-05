La Juventus è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. L'infortunio di Vlahovic e le prestazioni non esaltanti da parte di David ed Openda starebbero spingendo la dirigenza a sondare diversi profili per accontentare mister Spalletti. Sono tanti i nomi sul tavolo e tra questi spunta anche quello di Artem Dovbyk che potrebbe lasciare la Roma già in questa finestra di mercato.

Idea Dovbyk per rinforzare l'attacco

Dodici presenze con due reti all'attivo per l'ex Girona che non è mai riuscito ad imporsi con la regolarità nella Capitale.

Il feeling con Gasperini non è mai sbocciato del tutto e per questo il classe 97 starebbe valutando l'addio per ritornare protagonista come in Spagna. Stando ad alcuni rumors, la Juve starebbe valutando le condizioni per impostare una vera e propria trattativa con il club giallorosso; una trattativa che però al momento appare complicata vista la volontà della Vecchia Signora di impostarla sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto mentre la società capitolina vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 30 milioni, cifra che i giallorossi reinvestirebbero per completare l'affare Raspadori. Al momento è quindi soltanto un'idea, un sondaggio da parte della Juventus che però con gli incastri giusti potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

Dovbyk andrebbe a rafforzare il reparto offensivo con caratteristiche che mancano all'organico a disposizione di Spalletti. Fisictà, buona tecnica e capacità di far salire la squadra. Tutte qualità che ne farebbero un elemento utile per progetto bianconero.

Fiorentina e Bologna su Miretti

Fabio Miretti resta uno dei calciatori della Juventus più corteggiati sul fronte calciomercato. Il centrocampista classe 2003 non riesce ad imporsi con regolarità nello scacchiere tattico bianconero e starebbe meditando l'addio per esprimersi ad alti livelli. Sono diverse le squadre di Serie A su di lui a cominciare dalla Fiorentina, pronta ad una vera e propria rivoluzione in questo mercato invernale per risalire in classifica.

I Viola attendono il nuovo ds Paratici che è pronto a piazzare colpi importanti a cominciare dal centrocampo dove il classe 2003 bianconero sarebbe l'obiettivo principale. La società di Commisso sarebbe pronta ad un'offerta attorno ai 12-15 milioni per convincere la Vecchia Signora che però ne chiede almeno 20 per cedere il talentuoso centrocampista.

Attenzione anche ad altre società vigili come il Parma ma soprattutto la Lazio che in caso di cessione di Guendouzi potrebbe intavolare una trattativa concreta ed arrivare la disponibilità economica per accontentare la Juventus.