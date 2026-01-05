La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un centrocampista che possa dare qualità e velocità al gioco espresso dalla formazione di Luciano Spalletti. Sono diversi i profili monitorati dalla Vecchia Signora e tra questi spunta quello di Andreas Schjelderup, centrocampista norvegese classe 2004 in forza al Benfica che potrebbe rientrare in uno scambio con Joao Mario.

Possibile scambio Schjelderup-Joao Mario

Visione di gioco, buona tecnica e grande duttilità vista la sua capacità di svolgere tutti i ruoli del centrocampo e della trequarti sia nel 3-4-2-1, sia nel 4-3-3 tanto caro a mister Spalletti.

Il classe 2004 ha le caratteristiche per ritagliarsi uno spazio importante nel modulo del tecnico di Certaldo e dare quella imprevedibilità che manca al gioco bianconero. Stando alle ultime notizie, la Juve starebbe valutando i margini per intavolare una trattativa concreta con il Benfica che chiede una cifra attorno ai 15 milioni per cedere il norvegese. Il club bianconero vorrebbe inserire il cartellino di Joao Mario che piace proprio alle "Aquile" portoghesi e che potrebbe risultare la pedina giusta per sbloccare definitivamente la trattativa. Al momento non si può parlare di un affare vivo o in dirittura d'arrivo ma di un forte interesse da parte della Juventus che potrebbe prevedere un'accelerata nei prossimi giorni.

Il talentuoso norvegese del Benfica non è il solo profilo monitorato dalla Vecchia Signora che segue anche giovani prospetti del campionato italiano come Konè del Sassuolo, la cui valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni. Più complicata la pista Frendrup, nel mirino anche di Roma e Napoli.

Interesse di Cagliari, Parma e Genoa per Adzic

Vasilije Adzic è uno dei maggiori talenti in casa Juventus e dell'intero campionato italiano. Dopo la rete siglata all'Inter, il classe 2006 non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni ma le sue qualità sono gli occhi di tutti e diversi club di Serie A sono sulle sue tracce già per la finestra invernale di mercato.

Stando alle ultime notizie, Cagliari, Genoa e soprattutto Parma avrebbero manifestato un forte interesse per il trequartista bianconero che potrebbe lasciare Torino per giocare con maggiore continuità.

La Juve sta prendendo in considerazione questa opportunità e lo cederebbe in prestito secco fino alla fine della stagione. Una mossa che garantirebbe al ragazzo una maggiore crescita e soprattutto la possibilità di esprimere le proprie qualità senza ulteriori pressioni, per poi ritornare in bianconero ed avere un ruolo da protagonista.