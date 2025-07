Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video su Youtube nel quale risponde a quei tifosi della Juventus che invitano John Elkann a tirare fuori i soldi per accelerare sul mercato. Secondo Balzarini, l'ad di Exor avrebbe già investito tanti soldi nel club piemontese e quindi non meriterebbe certe critiche.

Balzarini: 'C'è chi invita Elkann a tirare fuori i soldi ma ricordo che sono stati spesi 900 milioni di ricapitalizzazioni'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della preoccupazione crescente del tifo juventino per l'apparente immobilismo del club bianconero: "C'è chi invita Elkann a tirare fuori i soldi e basta ma io l'ho già detto, in questi ultimi anni sono stati spesi circa 900 milioni in ricapitalizzazioni.

Adesso ne arriverà un'altra che dovrebbe essere di circa 70-80 milioni, di cui ha trace da 15 è già stata versata. Con questo voglio dire che la proprietà mi sembra che di soldi ne abbia tirati fuori parecchi in questo periodo. Io non voglio difendere per forza i dirigenti, a me non arriva in tasca un centesimo degli aumenti di capitale che fanno. Cerco semplicemente di essere razionale. I soldi Elkann li ha tirati fuori, poi ha sbagliato ad esempio a dare in mano a Giuntoli un budget da 200 milioni di euro".

Balzarini ha proseguito: "Poi ovviamente queste parole le usiamo ora ed è molto più semplice farlo. Con ciò rispondono anche a quei tifosi che si lamentano del fatto che nella scorsa stagione c'era grandissimo entusiasmo dopo la campagna acquisti fatta da Giuntoli.

Ma come si faceva a non essere contenti? Che poi, furono proprio i supporter bianconeri a essere strafelici dell'operato dell'ex ds. Anzi per molti sembrava fosse arrivato alla Continassa il Messia, che metteva a posto conti, regalava sostenibilità e competitività. Ripeto, i tifosi erano gasati dalla campagna acquisti e noi media abbiamo seguito il trend, perché anche noi vediamo le cose e anche noi abbiamo giudicato quanto fatto. Poi se dopo Koopmeiners ha mille problemi o Douglas Luiz non si ambienta, che ne potevamo sapere?".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Il problema di Elkann sono i dirigenti a cui si affida'

Le parole di Balzarini su Elkann hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "L’ho detto e lo confermo, la colpa di Elkann non è mai stata quella di non immettere capitali nella squadra, bensì di non saper scegliere i collaboratori adatti e quindi di ripartire ogni anno da zero o quasi!

E a questi livelli soprattutto se ti chiami Juventus non te lo puoi permettere in modo così imperterrito", sostiene un utente su Youtube.

Un altro invece sottolinea: "È sempre colpa della proprietà, perché le scelte giustamente le fa chi tira fuori i soldi mentre i tifosi possono pensarla come vogliono. Però la società è quella che ha sbagliato negli ultimi anni".