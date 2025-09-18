Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe fatto uno dei migliori affari dell'intera sessione di calciomercato estiva comprando Edon Zhegrova. Per Pedullà, l'esterno kosovaro vanta infatti qualità da calciatore di altissimo livello.

Juventus, Pedullà: 'Con Zhegrova ha fatto un affarone, forse il migliore dell'intera campagna acquisti'

"La Juventus con Zhegrova ha fatto un affarone - ha dichiarato Alfredo Pedullà - Non lo voglio giudicare in base a quei 3 minuti più recupero nei quali il calciatore è subentrato a Yildiz nella sfida con il Borussia Dortmund di Champions League.

Ma se proprio dovessi, posso dire che Zhegrova in quel lasso di tempo brevissimo ha fatto quello che un altro calciatore farebbe in mezz'ora. L'ho visto con una voglia incredibile, una tecnica invidiabile e una rapidità di pensiero, unita a quella di gambe, giuste per la Serie A. Parliamo di un classe '99 che è costato circa 20 milioni e che non ha un ingaggio alla Vlahovic ma uno stipendio che percepirebbe in un club con medie ambizioni. Ecco perché ritorno sulla frase che ho già detto e lo ridefinisco un vero affare fatto dalla Juventus".

Pedullà ha proseguito dicendo: "Le sue qualità sono fuori da qualsiasi tipo di discussione e quando sarà in grado di sprigionare tutta la sua velocità grazie agli allenamenti farà vedere davvero chi è.

Ovviamente questo discorso ha un senso se Zhegrova sarà lasciato in pace dagli infortuni e aggiungo che se questo dovesse accadere, il kosovaro potrebbe davvero essere uno dei colpi più importanti dell'intera sessione di mercato 2025/26. Anche perché nell'assortimento, il costo qualità/prezzo è incredibile e inoltre il calciatore può praticamente spaziare in ogni reparto dell'attacco. Zhegrova infatti può sostituire Yildiz, può giocare esterno offensivo a destra e fare la seconda punta, ammesso che Tudor vorrà giocare con due attaccanti".

Juve, i tifosi commentano le parole di Pedullà: 'Zhegrova è un potenziale crack'

Le parole di Pedullà hanno acceso la fantasia dei suoi follower: "Zhegrova è un potenziale crack e in tre minuti ha fatto cose davvero meravigliose.

Con il suo movimento sposta gli avversari e quando starà bene ne vedremo delle belle, come hai ben detto é un affarone perché ha tecnica e velocità sopra la media. Adesso deve solo recuperare fisicamente e con Igor può fare bene" scrive un utente su Youtube. Un altro ha poi aggiunto: "Zhegrova spacca ma dipende come viene messo in campo. Se lo schiera come l'altra sera e lo mette fuori ruolo non è colpa sua se non rende".