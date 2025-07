La Juventus continua a lavorare sottotraccia per riportare Randal Kolo Muani a Torino. Il club bianconero, che ha già avuto modo di apprezzare le qualità dell’attaccante francese durante il prestito della seconda parte della scorsa stagione, è determinato a trovare un nuovo accordo con il Paris Saint-Germain. A confermare l’interesse costante del club è stato anche Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione: “Voglio rispondere ai tanti tifosi bianconeri che chiedono anche delle notizie che riguardano Randal Kolo Muani.

Posso dirvi ragazzi che la Juve sta continuando a fari spenti a lavorare all’operazione Kolo Muani. Quindi il discorso con la Juve continua, ci sono stati dei nuovi contatti, in queste ore, sia lato giocatore, sia lato Paris Saint-Germain”.

Le parole di Romano

La Juventus, pur senza clamori mediatici, continua dunque a muoversi per mantenere in rosa uno degli attaccanti più apprezzati da Thiago Motta prima e da Igor Tudor poi. Il giocatore, dal canto suo, ha le idee chiare sul proprio futuro, come spiegato dallo stesso Romano: “Ma non dimentichiamo il giocatore perché Kolo Muani continua a dare una priorità alla Juventus. Kolo Muani è tentato dall’opportunità di continuare alla Juve. Alla Juve è stato benissimo e quindi questo può essere certamente un fattore.

È chiaro però poi che bisogna trovare un accordo economico col Paris Saint-Germain. La Juventus continua a lavorarci, quindi si va avanti su questo discorso, su questa operazione, la seguiremo perché chiaramente è uno dei discorsi principali del mercato Juve per quanto riguarda quest’estate: allora è uno dei discorsi da monitorare”.

Il nodo, tuttavia, resta quello economico. Il PSG non ha fretta di cedere l’attaccante e osserva con attenzione gli sviluppi del mercato, nella speranza che un club di Premier League si faccia avanti con un’offerta importante: “Chiaramente quello legato al PSG è il discorso più importante, riuscire a raggiungere un accordo. Il PSG ci crede e questa è una delle motivazioni che hanno rallentato l’operazione Kolo Muani, anche appena dopo il Mondiale per club.

Si sperava di riuscire a chiudere già a metà luglio. Non siamo ancora a quel punto per un motivo: il PSG crede che questo giro di attaccanti, attaccanti importanti che si stanno spostando in giro per l’Europa, possa impattare anche su Kolo Muani. Insomma il PSG dice: ‘Prima di dare l’ok in prestito, vogliamo vedere se qualcuno nel mercato, magari in Inghilterra, tra i tanti club che cercano una punta, può arrivare e fare un’offerta di titolo definitivo per Kolo Muani’”.

L’agenda estiva della Juventus

Nel frattempo, la Juventus torna domani, 24 luglio, ad allenarsi in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione. Igor Tudor guiderà la preparazione con l’obiettivo di arrivare al meglio al debutto in campionato contro il Parma, previsto per il 24 agosto.

I bianconeri affronteranno un’estate intensa: dal 2 al 10 agosto si alleneranno a Herzogenaurach, dove il 10 agosto è prevista l’amichevole contro il Borussia Dortmund. Tornati in Italia, affronteranno la Next Gen il 13 agosto all’Allianz Stadium, mentre il 16 agosto è in programma il test contro l’Atalanta a Bergamo alle ore 20:45. Poi si comincerà a fare sul serio.

Oltre agli impegni sul campo, la società continuerà a muoversi anche sul fronte mercato, con l’obiettivo di consegnare a Tudor una rosa competitiva e completa prima dell’inizio ufficiale della Serie A. Proprio per questo,la situazione legata a Kolo Muani resta prioritaria, ma non è l’unico fronte aperto. La Juventus valuta anche altri profili in attacco e a centrocampo, pronta a cogliere eventuali occasioni nelle prossime settimane.