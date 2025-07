La Juventus si trova di fronte a un bivio cruciale per il futuro di Dusan Vlahovic. Il club bianconero spera di poter cedere l’attaccante serbo già in questa finestra di mercato, ma la possibilità che il giocatore arrivi alla scadenza naturale del contratto, nel 2026, liberandosi a parametro zero, sembra diventare ogni giorno più concreta. Secondo quanto rivelato da Giovanni Albanese sul proprio canale YouTube, su Vlahovic potrebbe esserci anche l’Inter, pronta a inserirsi nella corsa per il centravanti. “Per quanto riguarda l’Inter, vi ho già detto da alcune settimane, l’Inter sta lavorando sotto traccia su Dusan Vlahovic e probabilmente la convinzione del calciatore di puntare i piedi e arrivare a scadenza del contratto con la Juventus per liberarsi a zero, può maturare anche da questa ipotesi che è concreta, cioè potersi poi spostare all’Inter a parametro zero”, ha spiegato Albanese.

Le parole di Albanese

La situazione è quindi delicata per la Juventus, che si trova nella difficile posizione di dover gestire un calciatore con un ingaggio molto alto e con la prospettiva di perderlo al termine del contratto senza incassare nulla. L'addio immediato resta la soluzione preferita dai dirigenti bianconeri, ma al momento il giocatore non sembra intenzionato ad accettare le offerte arrivate sul tavolo. Come sottolineato ancora da Giovanni Albanese, Dusan Vlahovic ha già respinto alcune proposte importanti: “Al momento il giocatore però ha rifiutato tutte le ipotesi che si sono messe sulle sue tracce. Dall’Arabia Saudita alla Turchia. C’era il Fenerbahce che avrebbe voluto fare un approfondimento su Dusan Vlahovic offrendogli 10 milioni di ingaggio all’anno, offrendo alla Juventus 30 milioni per il cartellino.

L’attaccante non è interessato a questo tipo di soluzione”.

Le pretendenti non mancano, ma la volontà del giocatore al momento è quella di restare in Europa a livelli competitivi. Tra le squadre italiane, oltre all’Inter, è da tenere d’occhio anche il Milan, che potrebbe provare a inserirsi nella corsa a Vlahovic. Tuttavia, come spiegato ancora da Albanese, i rossoneri non dispongono oggi della forza economica necessaria per aprire una trattativa concreta con la Juventus. “L’altra questione riguarda il Milan che però oggi non ha una potenza economica che consentirebbe di aprire una trattativa con la Juventus. Quindi il gioco del Milan può essere semplicemente quello con una strategia attendista”, ha aggiunto il giornalista.

Resta in piedi l’ipotesi Osimhen

In caso di cessione di Vlahovic, la Juventus potrebbe lanciare l’assalto a Victor Osimhen, individuato come possibile sostituto ideale. L’attaccante del Napoli rappresenterebbe un colpo importante per rinforzare l’attacco, ma la trattativa non si preannuncia semplice. Osimhen ha una clausola rescissoria da 75 milioni valida soltanto per i club esteri e, per cederlo a una rivale italiana come la Juventus, il Napoli potrebbe chiedere circa 80 milioni di euro, cifra che renderebbe l’operazione estremamente complessa.

La Juventus, comunque, resta vigile sulla situazione dell’attaccante nigeriano, ma prima di poter affondare il colpo sarà fondamentale riuscire a piazzare Vlahovic, liberando così spazio a bilancio e risorse per un investimento di tale portata. Nel frattempo, il mercato continua a muoversi e le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’attacco bianconero.