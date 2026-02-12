La Juventus e Dusan Vlahovic devono ancora decidere quale sarà il finale della loro storia. Un rapporto intenso, fatto di gol pesanti e momenti complicati, che ora è arrivato a un bivio: separarsi oppure rinnovare e proseguire insieme. Le ipotesi sul tavolo sono due e nessuna, al momento, può essere esclusa. Come rivelato da Daniele Longo, tramite X, tra i bianconeri e DV9 non sembra essere davvero finita: “Tra Vlahovic e la Juve non è ancora finita al 100%”. Una frase che riaccende le speranze di chi immagina ancora il centravanti serbo al centro del progetto tecnico.

Diverse variabili per il futuro di Vlahovic

Dunque, per il giornalista di Calciomercato.com, la partita tra la Juventus e Vlahovic non è chiusa. Molto dipenderà dai prossimi mesi, dalle prestazioni e soprattutto dalle valutazioni economiche. Il contratto dell’attaccante rappresenta infatti uno snodo cruciale. Vlahovic attualmente percepisce 12 milioni di euro a stagione, una cifra molto importante che pesa sul bilancio bianconero. La Juventus non intende proporre uno stipendio superiore rispetto agli altri top presenti in rosa e difficilmente potrà mantenere l’attuale ingaggio del numero 9.

Le richieste economiche del giocatore saranno determinanti. La dirigenza dovrà trovare un equilibrio tra sostenibilità e ambizione tecnica.

Un eventuale rinnovo potrebbe prevedere una rimodulazione dell’ingaggio, magari con una parte variabile legata a obiettivi personali e di squadra. In caso contrario, si aprirebbe lo scenario della cessione estiva, con la Juventus pronta a valutare offerte importanti pur di non rischiare di perdere il giocatore a condizioni meno favorevoli in futuro.

Un’altra variabile fondamentale riguarda le condizioni fisiche di DV9. Il rientro è previsto a metà marzo e sia il giocatore sia la società sperano che possa tornare a segnare con continuità. I gol, in fondo, sono sempre stati il miglior biglietto da visita del serbo. Se Vlahovic dovesse chiudere la stagione in crescendo, trascinando la squadra nei momenti decisivi, le possibilità di un riavvicinamento concreto aumenterebbero sensibilmente.

Al contrario, un finale in chiaroscuro potrebbe spingere entrambe le parti a valutare strade diverse.

Attacco della Juventus sulle spalle di David

Nel frattempo, la Juventus si prepara a un periodo ricco di impegni tra campionato e Champions League. Le prossime settimane saranno decisive per gli obiettivi stagionali e per definire le gerarchie offensive. In attesa del rientro di Vlahovic, l’attacco bianconero è affidato principalmente a David, chiamato a caricarsi il peso realizzativo della squadra viste le difficoltà palesate da Openda. Il contributo del centravanti sarà fondamentale per mantenere alta la competitività in entrambe le competizioni.

Il tecnico di Certaldo sta inoltre valutando nuove soluzioni tattiche per rendere l’attacco più imprevedibile.

Tra le ipotesi c’è quella di schierare Jeremie Boga insieme a Kenan Yildiz, puntando su velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo. Una mossa che potrebbe garantire maggiore dinamismo e creare spazi preziosi anche per gli inserimenti dei centrocampisti.

Il futuro di Vlahovic, dunque, resta un tema aperto. Tutto dipenderà da prestazioni, condizioni fisiche e sostenibilità economica. La sensazione è che le prossime settimane saranno decisive non solo per la stagione della Juventus, ma anche per scrivere l’ultimo capitolo – o forse uno nuovo – della storia tra DV9 e la Vecchia Signora.