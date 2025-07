La Juventus è al lavoro per rafforzare il centrocampo in vista della stagione 2025/26, e, secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, tra i profili seguiti dalla dirigenza c’è quello di André Trindade, centrocampista brasiliano del Wolverhampton. Tuttavia, l’eventuale arrivo del classe 2001 è vincolato a una cessione in mediana, necessaria per liberare spazio sia nella rosa che nel monte ingaggi. Il nuovo direttore generale Damien Comolli sta valutando i margini dell’operazione insieme al tecnico Igor Tudor, intenzionato ad avere un reparto centrale più completo e funzionale alle proprie idee tattiche.

Serve la partenza di Douglas Luiz

André è cresciuto nel settore giovanile del Fluminense, club con cui ha debuttato giovanissimo in prima squadra, imponendosi per qualità tecniche, visione di gioco e intelligenza tattica. Nell’estate del 2024 è approdato in Premier League, al Wolverhampton, per 22 milioni di euro. Alla sua prima stagione in Inghilterra ha collezionato 36 presenze tra campionato e FA Cup, confermandosi un centrocampista affidabile, dinamico e in grado di alternare compiti di rottura e costruzione.

Comolli lo considera un profilo perfetto per le esigenze della Juventus, ma prima di affondare il colpo sarà necessario effettuare almeno una cessione in quel settore del campo. Il nome più probabile in uscita è quello di Douglas Luiz, arrivato appena un anno fa dall’Aston Villa ma considerato sacrificabile, anche a causa dell’ingaggio elevato.

La sua cessione permetterebbe di liberare risorse economiche da reinvestire su André.

Il Wolverhampton non considera il giocatore incedibile, ma per lasciarlo partire chiede servirà una buona offerta. La Juventus valuta la possibilità di inserire delle contropartite tecniche o di ricorrere a una formula dilazionata, come il prestito con obbligo di riscatto, per rendere l’operazione più sostenibile.

Werder Brema su Mbangula

Per quanto riguarda le uscite, torna d’attualità il nome di Samuel Mbangula. Dopo il mancato trasferimento in Premier League al Nottingham Forest, il giovane esterno belga è finito nel mirino del Werder Brema, che ha riallacciato i contatti con la Juventus nei giorni scorsi.

Il club tedesco è alla ricerca di rinforzi sugli esterni e considera Mbangula un’opportunità interessante.

La Juventus continua a considerare l’esterno classe 2002 in uscita e ha fissato una valutazione intorno agli 8 milioni di euro. Il Werder, però, potrebbe preferire un prestito con diritto di riscatto, formula che alla fine potrebbe accontentare entrambe le parti.