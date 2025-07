Douglas Luiz è uno dei nodi da sciogliere in casa Juventus. Il centrocampista brasiliano, costato 50 milioni la scorsa estate, non è riuscito a esprimersi, giocando poco e di sicuro non ad alti livelli. Già con Thiago Motta il centrocampista non è riuscito a entrare negli schemi bianconeri, il cambio di tecnico non ha rivoltato le carte in tavola, e così la dirigenza sta cercando una soluzione. In Inghilterra ha parecchi estimatori, uno di questi è il West Ham che sembra aver accelerato nelle ultime ore.

Douglas Luiz, il West Ham risolve il nodo in casa Juventus

La società londinese avrebbe infittito i colloqui per portarsi a casa il brasiliano, che in Inghilterra aveva fatto benissimo. Gli Hammers sarebbero in contatto con la Juventus che avrebbe la priorità di cedere il giocatore, senza però dilapidare l'investimento di soli 12 mesi fa. Così le parti starebbero studiando la soluzione giusta e gli inglesi vorrebbero offrire un prestito annuale oneroso di 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 o 30 milioni da recapitare a Torino il prossimo anno.

Al momento la Juve difficilmente potrebbe ottenere di più da un calciatore che l'anno scorso ha giocato solo 800 minuti circa, senza mai segnare o fornire un assist.

Sul rendimento di Douglas Luiz hanno influito anche i tanti infortuni, altro dato che non gioca a favore del mediano carioca. Per tutti questi motivi sembra filtrare un certo ottimismo per la chiusura dell'affare nelle prossime settimane. Difficile infatti che il giocatore, in cerca di rilancio, possa rifiutare per rimanere in bianconero e avere pochissimo spazio, mentre al West Hamo potrebbe tornare titolare.

I possibili colpi in entrata della Juventus a centrocampo

L'addio di Douglas Luiz potrebbe aprire nuovi scenari per il centrocampo di Tudor. Senza il peso del suo stipendio e con qualche milione in più in cassa, la Juventus potrebbe per esempio andare all'assalto di Florentino del Benfica.

Il mediano sarebbe in cima alla lista dei desideri. Non va poi escluso il nome di Ndidi, nigeriano di 28 anni, attualmente al Leicester con clausola rescissoria di soli 9 milioni, senza dimenticare Xhaka del Bayer Leverkusen.

C'è poi una nuova idea che sta prendendo piede alla Continassa, quella di esplorare la situazione di Andrè del Wolverhampton. Brasiliano, cresciuto nella Fluminense, nel 2024 è voltato in Inghilterra per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. In questa stagione ha giocato 36 volte in tutte le competizioni. Insomma un titolare assoluto degli Wolves che la Juventus avrebbe messo nel mirino proprio per sostituire Douglas Luiz e ampliare le scelte di Tudor che comunque avrebbe promosso titolari davanti alla difesa Locatelli e Thuram. Sono loro i pilastri della mediana, ovviamente però servono alternative di livello e così Andrè sarebbe un candidato sensibile la cui candidatura sta salendo nelle ultime ore.