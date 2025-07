La Juventus è tra le squadre più attive sul fronte calciomercato. Il club bianconero vuole puntellare l'organico a disposizione di Igor Tudor, così da poter ritornare protagonista in Italia ed in Europa. La trequarti potrebbe subire una vera e propria rivoluzione con Nico Gonzalez e Mbangula inseriti nella lista cessioni. Per sostituirli la Vecchia Signora starebbe valutando anche il profilo di Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United.

Juve, sondato il terreno anche per Rashford

L'asse Torino-Manchester è caldo in termini di calciomercato.

Infatti, i bianconeri non sarebbero interessati solo a Jadon Sancho ma avrebbero sondato il terreno anche per Marcus Rashford che, come il compagno di Nazionale, è ormai fuori dal progetto di Amorim. Dopo la buona parentesi in prestito all'Aston Villa, il classe '97 è pronto per una nuova esperienza per ritornare a essere decisivo e giocarsi le carte per conquistare la convocazione al Mondiale con la Nazionale inglese. Il club bianconero sta valutando questa ipotesi ma deve fare i conti con la richiesta dei Red Devils che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Infatti lo United vorrebbe cedere Rashford a titolo definitivo e non in prestito.

Il classe '97 rappresenterebbe un ottimo colpo per la Juventus e potrebbe dare qualità e imprevedibilità alla trequarti bianconera.

Forte fisicamente e tecnicamente, Rashford potrebbe essere un elemento funzionale al 3-4-2-1 di Tudor. Infatti può ricoprire sia il ruolo di trequartista ma anche di prima punta, dando profondità alla manovra.

Alberto Costa vicino allo Sporting, pressing per Dodo

Altra possibile rivoluzione per la Juventus potrebbe esserci sulle corsie laterali con Weah e soprattutto Alberto Costa vicini all'addio. In particolare, l'esterno portoghese è uno degli obiettivi primari dello Sporting Lisbona che vorrebbe formalizzare la trattativa con il club bianconero. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la società campione di Portogallo in carica avrebbe offerto una cifra attorno ai 12-13 milioni di euro, che si avvicinerebbe alla richiesta di 15 da parte della Vecchia Signora.

Le prossime ore potrebbero essere così decisive per il futuro dell'esterno classe 2003.

Qualora dovesse effettivamente partire Alberto Costa, la Juve ritornerebbe prepotentemente su Dodo che non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina. L'esterno brasiliano potrebbe così lasciare Firenze con il club di Rocco Commisso che chiede una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro. Non mancano però le alternative a cominciare da Marco Palestra dell'Atalanta, valutato 15 milioni e obiettivo del Milan, e da Jonathan Clauss esterno del Nizza, la cui valutazione si aggira attorno ai 10-12 milioni.