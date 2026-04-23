Dopo la convincente vittoria contro il Bologna, la Juventus vuole blindare il quarto posto fondamentale per il piazzamento alla prossima edizione della Champions League. Domenica ore 20:45, i bianconeri saranno di scena a San Siro nel big contro il Milan del grande ex Massimiliano Allegri. Spalletti ritrova Yildiz e conferma Locatelli, mentre Allegri si affida al tandem offensivo formato da Pulisic e Leao.

4-2-3-1 per Spalletti, Bremer guida la difesa

Tre vittorie consecutive per la Juventus di Luciano Spalletti che si presenterà a Milano con l'obiettivo di avvicinarsi al secondo posto e conquistare una vittoria fondamentale per chiudere il discorso Champions.

Il tecnico di Certaldo è pronto a confermare il suo collaudato 4-2-3-1 e dovrebbe riproporre dal primo minuto Kenan Yildiz, gestito nel match precedente contro il Bologna. Ballottaggio tra David e Boga con l'attaccante canadese in leggero vantaggio. A completare la trequarti Conceicao e McKennie.

In mezzo al campo confermatissimo l'ex Manuel Locatelli affiancato da Thuram, in rete contro il Bologna. Tutto confermato anche in difesa con Gleison Bremer pronto a guidare il pacchetto arretrato. Il brasiliano è tornato sui suoi livelli dopo il grave infortunio e sta offrendo prestazioni di alto livello. In porta spazio a Di Gregorio.

3-5-2 per Allegri, torna Saelemakers dal primo minuto

Il Milan arriva dal successo esterno contro il Verona, vitale dopo le sconfitte contro Napoli ed Udinese.

I rossoneri sono a caccia di un risultato positivo anche contro i bianconeri così da mantenere il secondo posto ed avvicinarsi sempre più alla qualificazione in Champions.

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Allegri è pronto a confermare il suo canonico 3-5-2 con solo due dubbi nell'undici anti Juventus. Il primo riguarda la fascia destra con Saelemakers che dovrebbe ritornare titolare a discapito di Atekhame. Il secondo riguarda le condizioni di Fofana non al meglio dopo la sfida del Bentegodi. Il francese resta in vantaggio su Ricci per completare la mediana assieme a Modric ed all'ex Adrien Rabiot, in rete nell'ultima di campionato.

In attacco tutto confermato con Allegri che dovrebbe puntare sul tandem formato da Pulisic e Rafa Leao.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 181 i precedenti in Serie A tra le due compagini con un parziale favorevole ai bianconeri che contano 69 vittorie contro le 58 dei rossoneri. Negli ultimi due precedenti, la sfida è terminata con il risultato di 0-0 mentre nel 2023 furono i bianconeri ad imporsi per 1-0 grazie alla rete di Locatelli.

Milan(3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Juventus(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.