Il futuro di Jonathan David è ancora in bilico. Nonostante le ultime prestazioni positive del bomber canadese, la sua permanenza alla Juventus è tutt'altra che certa. Sono diversi i club sulle sue tracce e tra questi ci sarebbe anche il Fenerbahce pronto ad un'offerta nella sessione estiva di calciomercato.

Possibile interesse del Fenerbahce per David

Oltre ad alcune società della Ligue 1 che avrebbero manifestato un interesse, anche il Fenerbahce starebbe monitorando la situazione. La società sta seguendo il classe 2000 da diverse settimane e potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il club bianconero per giugno.

La Juve non ritiene David incedibile ma prenderebbe in considerazione solo offerte da circa 30 milioni di euro. Al momento quindi non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata ma di un sondaggio che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nei prossimi mesi.

L'eventuale partenza del canadese che andrebbe ad aggiungersi a quella di Lois Openda, potrebbe permettere alla Vecchia Signora di rinforzare sensibilmente il reparto offensivo ed offrire diverse soluzioni a mister Spalletti. Oltre alla questione Vlahovic, la società sta valutando diversi profili: da Lewandowski nel mirino anche del Milan in caso di mancato accordo per il rinnovo con il Barcellona, passando per Kolo Muani, fino ad arrivare a Gonzalo Garcia.

Nomi importanti per un mercato importante così da permettere alla Juventus di ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Idea Gila per la difesa

Altro reparto che potrebbe subire una rivoluzione potrebbe essere quello difensivo. In attesa di valutare le eventuali offerte per Bremer provenienti dalla Premier, la Juventus non vuole farsi cogliere impreparata e prendere in considerazione delle alternative di grandi livello. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza juventina ci sarebbe anche quello di Mario Gila, difensore spagnolo e colonna della Lazio targata Maurizio Sarri.

Nonostante una stagione complessa, il classe 2000 è stato uno degli elementi di spicco ed ha offerto prestazioni di alto livello attirando l'interesse di molti top club italiani ma anche europei.

La Juve monitora la situazione ma un'eventuale trattativa per il 25enne centrale biancoceleste sembrerebbe tutt'altro che facile. In primis la valutazione che si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro; la seconda la forte concorrenza di Milan, Napoli ma soprattutto del Real Madrid.

Gila rappresenterebbe un ottimo colpo per la Juventus viste le sue caratteristiche che andrebbero a sposarsi perfettamente con il gioco di Spalletti. Fisicità, velocità, ottima impostazione dal basso e grande leadership nel guidare la retroguardia. Il centrale spagnolo potrebbe così essere uno degli profili più gettonati per la prossima sessione estiva di mercato.