Dopo Samuel Mbangula e Timothy Weah, la Juventus sarebbe disposta a cedere un terzo giovane della propria rosa, Nicolò Savona. Il terzino destro avrebbe catturato l'attenzione di diversi club in Premier League e il dg Damien Comolli potrebbe lasciarlo partire di fronte ad una somma vicina ai 20 milioni di euro.

Anche Savona sul mercato: per 20 milioni di euro il terzino potrebbe lasciare la Continassa

La Juventus continua a lavorare dietro le quinte per sbloccare il proprio mercato in entrata, ma il vero problema resta quello delle uscite. Le difficoltà nel piazzare calciatori considerati ai margini del progetto, come Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez o Douglas Luiz, stanno costringendo la dirigenza bianconera a valutare scenari alternativi per reperire liquidità.

Secondo indiscrezioni, uno dei nomi finiti sul tavolo conseguentemente a questo stallo sarebbe quello di Nicolò Savona, terzino destro classe 2003 cresciuto nel vivaio juventino. Nonostante il suo potenziale e la stima di una parte dell’ambiente, l’arrivo di Joao Mario dal Porto ha ridotto le prospettive di Savona come titolare fisso sulla corsia di destra. Una cessione, dunque, non sarebbe esclusa, soprattutto se potesse portare un’entrata immediata di rilievo nelle casse societarie.

Il giovane difensore ha già attirato le attenzioni della Premier League: Newcastle e Wolverhampton avrebbero manifestato un timido interesse, con la Juventus che potrebbe sedersi al tavolo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Una somma che, nelle intenzioni della dirigenza, permetterebbe di finanziare almeno un obiettivi di mercato senza compromettere troppo la struttura della rosa.

La scelta non sarebbe priva di rimpianti, vista la crescita mostrata da Savona nelle ultime stagioni e soprattutto l'esplosione definitiva di tanti gioielli che la Juventus ha sparso in giro per l'Europa e che adesso avrebbero fatto comodo alla Vecchia signora. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il futuro del terzino sarà quello di restare a Torino o volare oltremanica.

Juve, i giovani ancora una volta utilizzati per fare mercato

Anche in questa sessione di mercato, la Juventus sembra destinata a finanziare le proprie operazioni in entrata attraverso la cessione dei giovani talenti.

L’eventuale partenza di Nicolò Savona rappresenterebbe infatti il terzo addio tra i prodotti più promettenti della rosa bianconera, dopo il trasferimento di Samuel Mbangula al Werder Brema per 10 milioni di euro e quello di Timothy Weah al Marsiglia per 14 milioni più bonus. Un trend che potrebbe proseguire, visto che anche Fabio Miretti è finito nel mirino del Napoli e rischia di lasciare Torino. Una strategia che porta la firma di Comolli, il quale sembra disposto a seguire la traccia tanto discussa che impresse Giuntoli solo un anno fa.