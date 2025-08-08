Nelle scorse ore, il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato sul proprio canale YouTube dell'indiscrezione secondo cui la Juventus sarebbe sulle tracce di Sandro Tonali. Secondo Romano, la notizia non avrebbe fondamento, poiché il Newcastle non starebbe minimamente considerando di cedere il forte mediano, ex Milan.

Calciomercato Juventus, Romano: 'Tonali in bianconero? Non è giusto vendere sogni ai tifosi'

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha voluto commentare sul proprio canale YouTube l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus sulle tracce del mediano in forza al Newcastle, Sandro Tonali: "Non è giusto vendere sogni ai tifosi e perciò devo dire che non c'è nulla di concreto a riguardo.

Poi, che per il club bianconero Tonali sia il pallino da diverse stagioni può essere giusta come affermazione, perché lo hanno seguito quando il direttore sportivo era Cristiano Giuntoli e lo hanno tenuto sotto osservazione anche ora, che il dg è Comolli. Detto questo, bisogna raccontare la realtà dei fatti: la società piemontese ha effettivamente provato a esplorare la fattibilità dell'operazione Tonali, anzi ci sta provando dallo scorso maggio e nella testa del club bianconero il giocatore cambierebbe radicalmente la squadra. Detto ciò, bisogna anche guardare dall'altra parte e se il Newcastle cedesse Tonali, farebbe scatenare una rivoluzione da parte dei tifosi".

Romano è poi sceso nel dettaglio: "Magari in Italia non è percepito così, ma il Newcastle sta vivendo una sessione di calciomercato molto difficile.

Hanno provato a prendere diversi calciatori, ma tanti gli sono stati soffiati dalle dirette rivali come Manchester United, Chelsea o Liverpool. I Magpies stanno facendo grande fatica a emergere sul mercato e a tutto questo va aggiunto il caso-Isak. L'attaccante svedese non si sta allenando, perché vorrebbe andare via e probabilmente l’operazione con il Liverpool andrà in porto. Quindi, in un contesto simile e con 20 giorni alla chiusura del mercato, mandare via Tonali per prendere Vlahovic è una cosa a cui il Newcastle non sta assolutamente pensando. Per il club inglese, il mediano ex Milan è un calciatore imprescindibile per cui perderlo oggi vorrebbe davvero dire mettersi contro tutta la tifoseria".

Juve, i tifosi rispondono a Romano: 'Ma dove li trovano 80 milioni per Tonali?'

Le parole di Romano hanno acceso la discussione fra i tifosi sul web: "Tonali ha un valore di 60 milioni e uno stipendio ormai fuori budget per qualsiasi squadra italiana. La vendita di Tonali è stato secondo me il più grande errore del Milan degli ultimi 10 anni", scrive un utente su YouTube. Un altro poi rintuzza dicendo: "C'era poco da capire su Tonali: minimo 80 milioni di euro dove li trova?".