La Juventus il 31 agosto sarà in campo per sfidare il Genoa, in una partita che si preannuncia intensa e importante per misurare la crescita della squadra allenata da Igor Tudor. Il tecnico croato deve fare i conti con alcune assenze e scelte obbligate, a partire dalla corsia di sinistra: infatti Cambiaso, fermato dal giudice sportivo, non sarà della partita e al suo posto ci sarà Filip Kostic. Un cambio che modifica l’equilibrio sugli esterni, dando alla Juventus maggiore spinta offensiva ma anche meno copertura rispetto all’ex Bologna. A centrocampo, invece, si profila un ballottaggio significativo.

Locatelli parte in vantaggio su Koopmeiners e dovrebbe affiancare Thuram in mediana: una scelta dettata dalla necessità di garantire solidità e ordine tattico, con l’olandese pronto a subentrare a gara in corso per alzare il livello tecnico e l’imprevedibilità.

La probabile formazione della Juventus

Mister Tudor, che in queste prime settimane ha puntato molto sull’intensità, sembra orientato a privilegiare equilibrio e compattezza, soprattutto in una sfida delicata come quella contro il Genoa. Il tridente offensivo sarà composto da Conceição e Yildiz alle spalle di David. Il canadese è chiamato a confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite: attaccante mobile, rapido e capace di attaccare la profondità, rappresenta il terminale offensivo ideale per un sistema che punta sulle verticalizzazioni.

Alle sue spalle due profili diversi ma complementari: Conceição, abile nell’uno contro uno e nel creare superiorità numerica sugli esterni, e Yildiz, sempre più maturo nel legare il gioco e muoversi tra le linee con qualità.

Dal punto di vista tattico, Tudor conferma il suo 3-4-2-1, un modulo che ha già dato buoni segnali. La difesa a tre con Gatti, Bremer e Kelly offre fisicità e copertura, mentre gli esterni Kalulu e Kostic garantiscono ampiezza e spinta. In mezzo al campo, la coppia Locatelli-Thuram sarà fondamentale per schermare la retroguardia e dare equilibrio nelle transizioni. L’assetto scelto dal tecnico croato evidenzia una Juventus solida dietro, dinamica sugli esterni e con un attacco in grado di colpire grazie alla rapidità dei suoi interpreti.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceição, Yildiz; David. All. Igor Tudor

Le parole di Tudor

Igor Tudor alla vigilia del match contro il Genoa ha spiegato come la sua squadra ha preparato il match del 31 agosto: “È stata una bella settimana. La squadra si è allenata bene con una bella energia. Bisognerà fare una grande gara”.

Il tecnico croato, però, non ha voluto dare indicazioni di formazione. D'altronde Tudor non è un allenatore che vuole dare vantaggi agli avversari e anche sul tema mercato non si è espresso: “È stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio. Io sono contento della squadra”.

Dunque, la Juventus è concentrata sulla gara contro il Genoa e non vuole distrazioni di nessun tipo. Tudor, però, si è detto soddisfatto del lavoro che sta facendo la sua squadra: “Io oggi la vedo bene, con un'identità chiara, una mentalità chiara”.