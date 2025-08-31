Il mercato della Juventus sembra essere entrato nelle sue ore più calde, con diversi scenari che potrebbero concretizzarsi sul filo di lana della sessione estiva.

A fare il punto è stato il giornalista Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha aggiornato la situazione, soffermandosi in particolare sul futuro di Nico Gonzalez: “So che Comolli nei giorni scorsi ha socchiuso la porta e Igor Tudor ha parlato molto bene del giocatore anche nella conferenza stampa. Tengo un ma, perché io credo che su Nico Gonzalez possa ancora succedere qualcosa.

Non è garantito, ma è stata una giornata di contatti, è stato un sabato di chiamate, in mattinata l’Atletico Madrid ha telefonato nuovamente per capire se si può ripartire sul discorso e credo che il disastroso inizio di campionato dell’Atletico possa magari anche incentivare a migliorare le condizioni della proposta, i Colchoneros sono partiti male, quindi vediamo cosa accadrà da quel punto di vista e poi c’è il discorso legato alla formula”.

Zhegrova resta nel radar della Juventus

La Juventus, dal canto suo, non ha alcuna intent di svendere il giocatore, apprezzato da Igor Tudor e comunque nei meccanismi della squadra. Tuttavia, la sensazione è che di fronte a un’offerta convincente la porta possa riaprirsi.

In caso di partenza di Nico Gonzalez, Romano ha spiegato come la Juventus abbia già scelto il sostituto, individuandolo in Edon Zhegrova del Lille: “Se Nico Gonzalez va via, vi ho sempre detto allo sfinimento, nonostante quello che hanno raccontato all’estero, e lo ripeto anche oggi, la Juve andrà su Zhegrova. C'è un ok da parte del ragazzo e le condizioni molto chiare da parte delle varie parti coinvolte. Quindi io per questi ultimi due giorni di mercato terrei Zhegrova con un punto interrogativo, ma con la possibilità di un punto esclamativo. Quindi manteniamo l’idea Zegrova perché se per Nico si passa alla chiusura dell’operazione qualcosa può ancora succedere. Quell’incastro resiste, vedremo se succederà o meno”.

Zhegrova, esterno kosovaro classe 1999, è un profilo che piace da tempo ai bianconeri, grazie alla sua velocità e capacità di saltare l’uomo.

Avanti tutta per Kolo Muani

Parallelamente, la Juventus continua a trattare con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. Anche in questo caso la questione centrale riguarda la formula: i bianconeri vorrebbero strappare un prestito con diritto di riscatto, così da non appesantire i conti e mantenere una certa flessibilità per il futuro. Le prossime ore saranno comunque decisive per capire se l’attaccante francese potrà davvero arrivare a Torino.