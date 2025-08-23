La Juventus è pronta a inaugurare la nuova stagione di Serie A: questa domenica 24 agosto i bianconeri scenderanno in campo per l’esordio ufficiale sotto la guida di Igor Tudor. Il tecnico croato, arrivato a Torino lo scorso marzo per dare nuova linfa al progetto bianconero, ripartirà dalle sue certezze e da un undici che unisce continuità e novità.

Il più atteso è Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato in estate, ha subito mostrato grande determinazione e qualità negli allenamenti, convincendo Tudor a consegnargli una maglia da titolare già dalla prima giornata.

La sua presenza ha però un risvolto pesante: Dusan Vlahovic partirà dalla panchina. Il centravanti serbo, ancora al centro delle voci di mercato, resta in uscita e la dirigenza spera di trovare un accordo con qualche club entro il 1° settembre.

La probabile formazione della Juventus

La probabile formazione bianconera prevede Di Gregorio tra i pali, con la difesa a tre composta da Kalulu, Bremer e Kelly. Proprio il numero 3 bianconero tornerà titolare dopo il lungo infortunio al ginocchio. Kalulu sembra favorito su Gatti per completare il reparto accanto a Bremer e Kelly, a conferma della volontà del tecnico di affidarsi a giocatori rapidi e capaci di impostare dal basso. Sulle corsie esterne agiranno Joao Mario e Cambiaso, mentre in mezzo al campo spazio a Locatelli e Thuram.

In avanti, Tudor punterà su Conceição e Yildiz alle spalle di David, in un tridente mobile e dinamico.

Probabile formazione Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All.: Igor Tudor.

Le parole di David

Intanto Jonathan David è il nuovo punto di riferimento dell’attacco della Juventus e ai microfoni di Dazn ha spiegato di aver voglia di cominciare la stagione: “Sono eccitato per l’inizio della stagione per questo nuovo capitolo della mia carriera e non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi in casa”.

Il numero 30 bianconero ha anche parlato del rapporto con il suo nuovo allenatore: “Credo che il mio rapporto con Tudor sia assolutamente positivo, sta provando a parlarmi il più possibile”.

Adesso David avrà la sua occasione per presentarsi ai tifosi juventini in un match ufficiale e di segnare il suo primo gol allo Stadium. A Conceicao e Yildiz toccherà il compito di supportare il canadese e Tudor punta proprio sulla qualità di questo terzetto.