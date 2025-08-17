Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha rilanciato con entusiasmo, sul proprio account X, l’indiscrezione secondo cui la Juventus starebbe valutando il ritorno di Renato Veiga, difensore portoghese del Chelsea, già passato per la Continassa nella seconda parte della scorsa stagione. Per Mecca, lo stopper lusitano accanto a Bremer sarebbe in grado di crescere e migliorare notevolmente.

Juventus, Mecca è certo: 'Se ci fosse la possibilità di prendere Renato Veiga non ci penserei molto'

In queste ore, sta prendendo forma l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus intenzionata a riportare a Torino Renato Veiga, difensore centrale portoghese rientrato al Chelsea, ma finito ai margini del progetto dei Blues.

Di questa notizia, ha voluto scrivere la propria opinione sul social X Edoardo Mecca, speaker radiofonico e insider spesso ben informato sulle trattative intorno al mondo Juve: "Se negli ultimi giorni di mercato ci fosse davvero la possibilità di prendere Renato Veiga, non ci penserei molto. È un 2003, ha 22 anni e con ampi margini di crescita e grande personalità, si è ambientato immediatamente e con Bremer accanto potrebbe migliorare moltissimo. Per me sarebbe un enorme sì".

Restando su questo argomento, Renato Veiga, in quanto elemento apparentemente messo ai margini del progetto Chelsea ideato da Maresca, potrebbe passare alla Continassa con un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 20 milioni di euro da pagare nella successiva estate.

Mecca, commentando poi l'amichevole giocata dalla Juventus e vinta per 2 a 1 contro l'Atalanta nella serata di ieri, ha fatto notare quanto sia importante per il club bianconero il rientro di Bremer in pianta stabile: "Mai vista una squadra dipendere tanto da un giocatore come la Juve con Bremer. Il suo infortunio è stato la vera sliding door della scorsa stagione. Top player".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Veiga lo riprenderei subito, ma non in prestito per valorizzarlo e poi ridarlo al Chelsea'

Le parole di Mecca su Veiga hanno acceso l'entusiasmo di una grossa fetta dei suoi follower: "Sarebbe un sì anche per me… grande personalità e ampi margini di miglioramento. Vedo, però, due problemi: 1) chi esce e gli fa spazio?

2) in prestito, non vale la pena. Valorizzi solo un asset del Chelsea", scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Piede sinistro, andrebbe a giocarsi il posto con Kelly. Non credo sia una lotta così scontata, perché Veiga è sicuramente più forte difensivamente, ma l'inglese in fase di costruzione e a livello tecnico è forse più adatto da braccetto sinistro. Vedremo, uscisse Savona ci punterei".