Con alcuni club di Premier League interessati a Lloyd Kelly già in questa sessione di mercato, in casa Juventus starebbe prendendo corpo l'ipotesi Konstantinos Koulierakis come possibile sostituto. Attualmente in forza al Wolfsburg, il cartellino del difensore greco classe 2003 viene valutato non meno di 25 milioni di euro dal club tedesco.

Caratteristiche tecniche di Koulierakis

Considerato dagli addetti ai lavori come uno dei migliori difensori della sua generazione, il giocatore greco è un centrale moderno, dotato di un’ottima tecnica di base, capace di unire forza fisica e lettura tattica durante il corso della partita.

Cresciuto prima nel vivaio del Paok Salonicco, per poi approdare al Wolfsburg, grazie alla sua tecnica individuale, Koulierakis si distingue inoltre per la capacità d’impostare l’azione dal basso e per l’uscire dalla propria difesa palla al piede per poi avviare l'azione offensiva. Infine, l'ottima visione di gioco e la precisione nel lancio lungo permettono al giocatore greco di ribaltare il fronte d'attacco con altrettanta efficacia.

Come Koulierakis giocherebbe con Tudor

In attesa di capire quale sarà il futuro di Kelly, l'eventuale ingaggio dell'attuale calciatore del Wolfsburg sarebbe un'opzione molto interessante per la Juventus, con l’allenatore Igor Tudor che avrebbe a disposizione un profilo idoneo da schierare nella retroguardia a tre.

Impiegato nel corso della sua carriera principalmente nel ruolo di centrale difensivo, grazie alla sua capacità nell’anticipare il diretto avversario e successivamente d’impostare il gioco, Koulierakis ben si adatterebbe perfettamente alle idee tattiche di Tudor, con il tecnico croato che potrebbe schierare il difensore greco anche in un modulo a quattro, chiedendo in ogni caso al giocatore di partecipare attivamente alla manovra offensiva. Ottimo colpitore di testa, il calciatore ellenico risulta essere pericoloso anche nell’area avversaria, dove in 120 partire da professionista, ha realizzato 10 gol.

La Juve segue anche Singo

Oltre a Koulierakis, la dirigenza bianconera starebbe sondando anche altri profili per rinforzare la difesa e le fasce e tra questi ci sarebbe l’esterno destro del Monaco Wilfried Singo.

Già seguito in passato dalla Juventus, l’ivoriano sarebbe un'alternativa di grande interesse per la fascia destra. Posizione dove Tudor vorrebbe un profilo più muscolare, dalle spiccate capacità offensive e anche una valida alternativa a Nicolò Savona. Tuttavia, Singo ha diversi estimatori in Premier League e il suo cartellino viene valutato non meno di 30 milioni di euro dal club monegasco.