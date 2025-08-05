Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Nicolò Schira su YouTube, la Juventus valuterebbe Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona come primo innesto per il centrocampo, mentre l’Inter potrebbe cedere Benjamin Pavard in caso di un’offerta da 20 milioni.

Nicolò Schira: 'Hjulmand resta il favorito di Comolli e della Juve, Pavard da intoccabile all'Inter ora è un sacrificabile'

Il giornalista Nicolò Schira, in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha commentato il mercato della Juventus dicendo: "I bianconeri hanno dato il via libera a Timothy Weah per trasferirsi al Marsiglia.

Quindi il calciatore partirà in giornata, entro domani effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto per il suo nuovo club. Una cessione che in totale porterà nelle casse del club circa 18-19 milioni di euro e che non sarà né la prima né l'ultima che la società piemontese effettuerà. Si attende che il Nottingham Forest si faccia avanti per Douglas Luiz e che la Juve trovi l'accordo di massima con il Napoli per Fabio Miretti, centrocampista che potrebbe lasciare la Continassa per 15 milioni di euro. Insomma un tesoretto utile alla Vecchia Signora per accelerare sul mercato in entrata".

Proprio su questo tema, Schira ha aggiunto: "Il tesoretto che dovrebbe incassare il club bianconero Comolli lo vorrebbe utilizzare per riportare Kolo Muani a Torino, ma anche per prendere un grande centrocampista.

Il preferito resta sempre Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, con il quale la Juve ha già un accordo per un quinquennale da 3,3 milioni a stagione. Cosa manca? L'intesa tra le due società: quella lusitana ragiona su un'operazione da 60 milioni di euro mentre quella bianconera pensa più a una trattativa da 35/40 più percentuale sulla futura rivendita. Insomma, parliamo di una trattativa che sicuramente sarà ancora lunga, però intanto inizia a delinearsi".

Restando in tema mercato ma parlando dell'Inter, Schira ha poi rivelato: "C'è un calciatore in casa Inter che da intoccabile è diventato sacrificabile, parlo di Benjamin Pavard. Il francese era stato pagato 30 milioni in un'operazione molto importante e nel primo anno era stato protagonista dello scudetto.

La stagione scorsa però, anche a causa di diversi infortuni, non si è confermato e alla Pinetina si stanno domandando se a 29 anni e con quello stipendio, sia così fondamentale. La sensazione è che, in caso di un’offerta da 20 milioni di euro, l’Inter potrebbe prenderla in considerazione".

Juve, le alternative a centrocampo non mancano

Seguendo le parole di Schira, la trattativa fra Juve e Sporting Lisbona per Hjulmand non sarebbe facile da portare a termine. Ecco perché il club bianconero starebbe valutando anche profili economicamente più accessibili come Sofyan Amrabat mediano del Fenerbahçe valutato 15 milioni e Yves Bissouma, che il Tottenham potrebbe cedere per 20 milioni.