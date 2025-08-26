La Juventus continua a ragionare sul futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo si trova in una situazione di incertezza che riguarda tanto la società quanto lo stesso giocatore. A fare chiarezza sullo scenario è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha tracciato un quadro preciso della situazione: “Ad oggi, in questo momento, l’orientamento è che Vlahovic possa restare alla Juventus un altro anno fino alla scadenza del suo contratto”, ha spiegato Moretto, lasciando intendere che la prospettiva di una permanenza non è affatto remota.

Newcastle su Vlahovic

In questo scenario, l’eventuale addio del centravanti non avverrebbe subito, ma soltanto a parametro zero, una soluzione che consentirebbe al giocatore di avere più tempo per individuare la prossima destinazione e soprattutto per ottenere condizioni contrattuali migliori. La posizione di Vlahovic, d’altronde, sembra chiara: non c’è l’intenzione di rivedere verso il basso l’attuale ingaggio pur di cambiare aria. Sempre Moretto ha infatti aggiunto: “In questo momento Vlahovic non sembra intenzionato ad abbassarsi lo stipendio, a fare un sacrificio a livello economico per provare una nuova esperienza nell’immediato”. Una linea ferma, che testimonia come l’attaccante voglia tutelare il proprio valore economico senza prendere decisioni affrettate.

Tra i club interessati a lui, il nome del Newcastle resta concreto. Moretto ha confermato come gli inglesi stiano valutando profili in attacco e come il serbo sia da tempo tenuto sotto osservazione: “All’interno di questa lista c’è anche Dusan Vlahovic. Vlahovic è da tempo nella lista del Newcastle”. Il club della Premier League, forte delle proprie risorse economiche e della necessità di rinforzare il reparto offensivo, potrebbe presto tentare un affondo.

Dal canto suo, la Juventus non chiude la porta a una cessione, anzi. L’idea della società è quella di non arrivare a perdere un patrimonio a parametro zero e di provare a monetizzare il più possibile: “Il desiderio forse del club bianconero è di trovare una soluzione nell’immediato per cercare anche di monetizzare sul cartellino di Vlahovic”, ha puntualizzato Moretto.

Una strategia logica, che però si scontra con le volontà del giocatore e con la situazione di mercato attuale, non semplice da decifrare.

Comolli non molla Kolo Muani

Parallelamente, i bianconeri non smettono di guardare ad altre soluzioni per l’attacco. L’obiettivo prioritario resta Randal Kolo Muani, attualmente al Paris Saint-Germain. La Juventus è pronta a rilanciare con una nuova offerta, anche se il club francese continua a mantenere una valutazione alta e non appare disposto a concedere sconti. Nonostante ciò, la società torinese è determinata a insistere, consapevole dell’importanza che l’attaccante francese potrebbe avere nel progetto tecnico.

La volontà di Kolo Muani, del resto, è chiara: il giocatore spera di poter tornare a Torino il prima possibile.

Anche Igor Tudor, attuale allenatore bianconero, spinge in questa direzione. Il tecnico croato ha già avuto modo di lavorare con lui e non vede l’ora di riaverlo a disposizione, convinto che possa dare qualità, profondità e soluzioni diverse all’attacco.